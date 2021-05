Divide a Morena ´Juanita Salgado´

En rueda de prensa, Nora Velázquez Martínez, exdirigente de Morena en Guerrero y actual candidata a diputada local, dijo que Evelyn Salgado no representa los intereses del movimiento.

"No ha luchado con nosotros, por eso exigimos que no haya imposición", indicó.

Acompañada por otras militantes que expresaron su apoyo a la senadora Nestora Salgado --quien está impedida para registrarse porque no renunció a su cargo en la Cámara Alta, pero que aun así aparece en la encuesta--, Velázquez señaló que la decisión de incluir a Evelyn Salgado les resta posibilidades de ganar el 6 de junio.

Otros liderazgos de Guerrero que solicitaron el anonimato calificaron como indignante que Evelyn Salgado se convierta en la candidata de Morena a la gubernatura, pero dijeron que asumirán la designación.

Esto, argumentaron, porque es una decisión avalada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, además de que algunos de ellos ya tienen promesas de cargos en el Gobierno estatal si gana o están compitiendo para otras posiciones.

El enojo, aseguran, no es porque sea la hija de Félix, sino porque no tiene una trayectoria política en la entidad ni en el partido.

ES UNA PANTALLA

Además, afirman, es una pantalla para que el senador concrete su intención de ser Gobernador.

Los consultados afirman que Mario Delgado visitó al Presidente en Palacio para exponerle los perfiles a Guerrero y Michoacán, y, en el caso del primero, pidió consultar con Salgado si podría ser María de la Luz Núñez Ramos, quien desde hace 10 años vive en Michoacán, y que incluso fue candidata en esa entidad.

"El Presidente reconoció que la última decisión era de Félix, al final decidieron mantenerla en la encuesta para darle legitimidad", afirmó otro morenista.

Es claro que la compañera que están postulando, la hija del senador (Félix Salgado) no representa los intereses del movimiento, no ha luchado con nosotros, por eso exigimos que no haya imposición". Nora Velázquez Martínez, exdirigente de Morena en Guerrero