Divide a familia su salud

A Manuel "El Loco" Valdés no le regresó ningún tumor, como dijo su nieto, Iván Valdés.

El comediante se encuentra estable y cuidado 24 horas por dos enfermeras, confirmó su hijo, Marcos Valdés.

"Vamos a tener ´Loco´ para rato. Mi papá está en su casa, mis hermanos Manuel y Michelle le acaban de comprar un reposet por el Día del Padre. Él es muy inquieto, está delgadito, débil y delicado, ¡sí!, es normal. Entendamos que mi papá ha tenido enfermedades brutales y no es joven, va a cumplir 90 años, a veces está de buen humor, a veces no, pero tanto como sentenciarlo alguien que esté lejos de mi papá, no se vale", criticó Marcos, en entrevista.

FUERA DE CONTEXTO

En los últimos dos años, "El Loco", de 89 años, enfrentó un cáncer de piel, de cerebro, tuvo agua en los pulmones y recibió un implante en la piel.

"Lo único que vieron los doctores es que había una manchita que querían checar qué era, pero hasta el momento todo está bien", expresó Marcos.

Iván, por su parte, consideró que sus declaraciones se salieron de contexto, y afirmó que su abuelo sí tiene un tumor controlado.

"La evidencia más grande que tenemos que no le ha vuelto nada grave es que sigue teniendo movilidad, no tiene parálisis de nada", dijo.