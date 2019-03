Divertida premiación

Los Ángeles, California.

Además de pasar a recoger su premio en forma de dirigible naranja, los triunfadores de los Kids' Choice Awards no se salvaron, como se esperaba, de un regaderazo, chapuzón o salpicada de slime.

El sábado se realizó la entrega que Nickelodeon realiza basándose en los votos de los pequeños del hogar, Chris Pratt, Adam Sandler, Joey King y Noah Centineo fueron algunas de las celebridades que recibieron la lluvia del líquido verde tradicional de estos premios, cuya fórmula es supersecreta y de la cual solo se sabe que contiene jalea y jarabe.

TREMENDA EXPERIENCIA

"Esto es un honor, es un momento tremendo, una gran experiencia. Les agradezco, queridos cuates de casa y a todas las personas que apoyan el cine de acción, el de superhéroes y a mi hijo, Jack, que es el niño a quien más amo en el mundo y con quien he compartido los mejores momentos de mi vida, como este", expresó Pratt, quien subió a recibir el reconocimiento como Mejor Rompetraseros por su trabajo en Jurassic World: El Reino Caído.

Y Sandler fue el predilecto de los niños por la Mejor Voz Masculina en una Película Animada (la de Drácula, de la tercera entrega de Hotel Transilvania) y King y Centineo, como actores de un filme por El Stand de los Besos y A Todos los Chicos de los Que Me Enamoré, respectivamente.

TODO DE VERDE

El interior del Galen Center, cercano al centro de Los Ángeles, se pintó de verde con un escenario que tuvo diversos puntos estratégicos donde no paró de brotar el slime, como una piscina rectangular, una fuente circular y varios prismas cúbicos.

"Esto es genial: además de ganar y conducir este encantador show, me toca nadar en slime", expresó la gran estrella de la jornada, DJ Khaled, quien fue el anfitrión y ganó por Colaboración Favorita gracias al trabajo que hizo con Justin Bieber, Chance the Rapper y Quavo, "No Brainer".

Dos de las estrellas más esperadas, Ariana Grande y Shawn Mendes, aparecieron solo en video para agradecer sus galardones. La estadounidense, por Mejor Canción ("Thank U, Next") y Mejor Artista Femenina, y el canadiense, como Mejor Artista Masculino.

TOQUE MEXICANO

Y el toque mexicano corrió a cargo de Eugenio Derbez, quien junto con Isabela Moner y Michael Peña presentó los avances del filme que protagonizan, Dora and the Lost City of Gold, el cual será estrenado internacionalmente en agosto.

Otros ganadores de la ceremonia, que se transmitió en vivo en Estados Unidos y que saldrá en México este martes, a las 18:30 horas, en Nickelodeon Latinoamérica, fueron los programas Fuller House y Riverdale, el filme Los Increíbles 2 y Zendaya, además de Ellen DeGeneres y Maroon 5.

Will Smith acudió a dar un adelanto del nuevo filme que estelariza, Aladino, y hubo todo un ejército del canal anfitrión entre los participantes del show, como JoJo Siwa, Scarlet Spencer y Lilimar.

Muchos regalos

A todos los asistentes les regalaron unas pulseras luminosas para hacer más vistoso el espectáculo, y también, a los que estuvieron más cerca del escenario, les tocaron cilindros y marcas multicolor.

DE RISA. Chris Pratt quedó cubierto de slime.

ANFITRIÓN. DJ Khaled se tiñó también de verde.

DE BUEN HUMOR. Adam Sandler provocó las risas de la audiencia.

DA PROBADITA. Will Smith llevó adelantos de Aladino.