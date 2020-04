Diversión en familia

TALES FROM THE LOOP

Tales from the Loop es una propuesta diferente en el género de ciencia ficción, desde el momento en que está inspirada por la obra pictórica del artista sueco Simon Stålenhag.

A través del retrato de los habitantes de un pueblo que viven sobre una máquina creada para explorar los misterios del Universo, llamada "The Loop", la serie relata la conexión entre la tecnología y el alma humana.

Cada uno de los episodios aborda una reflexión diferente, en un plano profundo y con un cierto toque de nostalgia.

Está ambientada en un entorno que remite a los años 70 en un pequeño pueblo boscoso de Estados Unidos, y aunque sonaría como una especie de Stranger Things una década antes, no tiene nada qué ver, porque tiene su propio estilo.

El guion es muy bueno y creativo, pero desafía la manera tradicional de presentar el género, con una cierta carga poética y mediante una narrativa que es pausada, que evita las estridencias y los recursos sensacionalistas en la historia.

Presenta a los personajes complejos descubriendo o viviendo con toda naturalidad situaciones extraordinarias que reflejan sus deseos, anhelos, preocupaciones y fallas.

El elenco es excelente y constituye uno de los grandes aciertos de Tales from the Loop.

TALES FROM THE LOOP

?TEMPORADA: 1 (8 capítulos)

?AÑO: 2020

?ELENCO: : Rebecca Hall, Jonathan Pryce, Jane Alexander, Daniel Zolhagdri. Guncan Jolner y Paul Schneider

LA BODA

DE LA ABUELA

Es raro encontrar secuelas que funcionen y mucho menos en el cine nacional. La Boda de la Abuela, seguimiento de El Cumple de la Abuela, resulta efectiva y hasta cierto punto más entretenida que la original. Si bien la premisa la hemos visto mil veces y es cien por ciento de fórmula, el elenco es convincente para brindar una comedia cumplidora, aunque seguramente la olvidarán a las pocas semanas. Los personajes de la primera película reciben la noticia de que su abuela (Susana Alexander) se casará y el afortunado novio es el jardinero de la casa. Mucho menor que ella. Esto fomentará el encuentro de las dos familias: una capitalina y una ranchera. Es un choque de culturas que puede resultar predecible, pero por lo menos es entretenido. (Eduardo Molina)

LA BODA DE LA ABUELA

?DURACIÓN: 1 hr 37 min

?COMEDIA

?AÑO: 2019

?ELENCO: Susana Alexander, Macaria, Luis Arrieta y Luis Ernesto Franco

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA

Dora y la Ciudad Perdida

Es muy difícil llevar una caricatura de la televisión a la pantalla grande, por lo que resulta una divertida sorpresa la cinta Dora y la Ciudad Perdida. Basada en los personajes del show de televisión Dora La Exploradora, la cinta mueve la edad del personaje a la adolescencia, lo cual resultará fantástico como elemento de nostalgia para los jóvenes que crecieron con ella. Parte del éxito es el extraordinario casting, ya que Isabela Moner es perfecta en el papel de Dora. La cinta es muy respetuosa del material original y al mismo tiempo se burla de algunas cosas que los fans van a aplaudir. Su tono es muy similar al de las cintas de aventuras de los 80, por lo que incluso para los padres de familia les va a resultar un poco nostálgica al recordar filmes como Los Goonies. Es una gran comedia de aventuras que puede disfrutar toda la familia. (Eduardo Molina)

DORA AND THE LOST CITY OF GOLD

?DURACIÓN: 1 hr 42 min

?AVENTURA

?AÑO: 2019

?ELENCO: Isabela Moner, Eva Longoria , Eugenio Derbez y Michael Peña