Diversión a la vista

Ciudad de México.

La primera parte hizo 200 millones de pesos en taquilla. Ahora, tres años después, la secuela de "No manches Frida" se estrena el 11 de abril con la intención de superar ese récord pero también, dice Omar Chaparro, de dar una lección a los jóvenes.



El actor señala que todo lo que se ve en el filme, como el que estén fumando o tomando alcohol, no es algo gratuito ya que tienen un por qué y un mensaje que dar.

MENSAJES IMPLÍCITOS

"Hay varios mensajes dentro de la película. En mi caso, mi personaje (Zequi) pretende ser alguien que no puede recuperar a su amor. Pero la realidad es que todos los seres humanos en gran medida estamos pretendiendo ser alguien que no somos para alcanzar cierto objetivo. Así somos los seres humanos: imitamos ciertas caretas para lograr algo. Pero lo que nos enseña Zequi es que la vida es más fácil cuando descubres quién eres y sigues tu intuición, es una gran lección porque verdaderamente es difícil ser tú mismo, pero sólo así encuentras la felicidad", dice Chaparro.

La historia del grupo de adolescentes indisciplinados y con graves problemas con la autoridad conquistó al público joven en 2016 con la primera parte de "No manches Frida". Tres años después vuelven al ataque pero ahora con una lección más fuerte que aprender.

"(Nos enseña) que como jóvenes puedes disfrutar y pasarla bien pero todo tiene una consecuencia, absolutamente todo en la vida. Sin juzgar si es buena o mala porque en realidad no somos nadie para decir que está bien y que está mal. Si no te gusta esa consecuencia deja de hacer lo que te llevó ahí y cámbialo para que sea diferente", declaró Martha Higareda.

En esta secuela los personajes son más irreverentes y muy desparpajados a la hora de hablar, tal y como es el mexicano de calle en la vida real. Aun así los actores aseguraron que esto no es impedimento para que la vean menores de edad.

"Todo depende del criterio de los papás porque realmente no es fuerte, las palabras altisonantes podrían serlo pero todos los mexicanos hablamos así, por eso en esta película lo hacemos y no me parece que sea fuerte", explicó Regina.

SE SUMAN AL ELENCO

En esta segunda parte se integraron nuevos elementos al elenco, quienes le dieron frescura a esta historia, entre ellos están los actores Aarón Díaz e Itatí Cantoral.

"Todos nos llevamos bien con ella, es una mujer súper ocurrente, es espontánea, es muy ella, aportaba mucho y nos hacía reír de cualquier cosa, sumó mucho con el arte que trae", comentó Mario Morán.

Omar Chaparro expl icó que no sienten la presión de superar a la antecesora de este filme, que recaudó más de 200 millones de pesos en taquilla, por la respuesta que está teniendo la gente a la promoción.

VAN POR OTRA MÁS

"No manches Frida 2" llegará a las salas de cine el próximo 11 de abril, pero los actores comentaron que ya se habla de una tercera parte. Todo dependerá de los resultados que esta secuela tenga.