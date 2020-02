Diversidad, femineidad, autoestima

Pocos días después de ganar tres premios Grammy, la cantante Lizzo visitó la Ciudad de México para dar un concierto privado en el que sorprendió a sus fans con versiones acústicas de sus éxitos y brindó con tequila.

La estrella de Detroit, que ganó mejor interpretación pop solista ("Truth Hurts"), mejor interpretación de R&B tradicional ("Jerome") y mejor álbum urbano contemporáneo por "Cuz I Love You" en la ceremonia de enero, también se sentó para una entrevista en México.

Lizzo habló sobre la diversidad en la industria musical, su seguridad en sí misma y su femineidad, y las disputas en torno a la autoría de "Truth Hurts".

PARA TODOS

AP: Felicidades por tus tres Grammy. La entrega de premios de este año estuvo cargada de controversia por la falta de diversidad. ¿Cómo sería una versión ideal de los Grammy para ti?

LIZZO: Siempre hay falta de diversidad, ese es el problema en general. No creo que sea que "los Grammy de 2020 carecen de diversidad" sino que la industria carece de diversidad. El mundo que me gustaría ver, por supuesto, tendría un campo más parejo, creo que con más mujeres, más gente negra, más gente café, más gente de otros países que no sólo sea remitida a las categorías extranjeras sino que esté en LA categoría (principal). Alguien como BTS. Pero creo que eso se logra con la participación justa y usando mi privilegio ahora como alguien en la industria con una plataforma para impulsar a otros.

AP: De los Grammy que recibiste, ¿te sorprendió alguno en particular?

LIZZO: No esperaba ganar el primer premio de la noche (a mejor interpretación pop solista). Pensé que Beyoncé iba a ganar, de verdad. Incluso dije "Beyoncé, Beyoncé" (con los dedos cruzados). Pero estoy muy agradecida y fue un momento muy, muy especial y poderoso y ojalá haya más momentos así en el futuro.

AP: Crecimos viendo artistas pop rubias, súper delgadas y "perfectas". Entonces llegaste tú y estoy agradecida por eso.

¡SOY DIFERENTE!

LIZZO: ¡Yo soy perfecta, chica! ¡Retira lo dicho! (ri