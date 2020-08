Diversas opciones

BLINDED BY THE LIGHT

Basada en un relato de la vida real, La Música de Mi Vida es el tipo de películas que te alegran el espíritu.

La cinta cuenta la historia de Javed, un chico de Pakistán en Inglaterra en 1987, lidiando con el adaptarse a la preparatoria y enfrentando problemas de racismo y el choque cultural de su estricta familia.

Es un apasionado de la escritura, pese a que su padre quiere que tenga una carrera de oficio, ya que para él un pakistaní no tiene futuro en esa profesión.

Cuando caen en sus manos dos casetes de Bruce Springsteen, la música de "El Jefe" lo inspirará para tomar las riendas de su vida y encontrar la fuerza para lograr sus sueños.

La cineasta Gurinder Chadha, responsable de la maravillosa Bend it Like Beckham, consigue una película muy emotiva, con momentos de humor muy bien logrados.

Destaca la ambientación de la época y el excelente manejo de la música de Springsteen, utilizada para avanzar la historia de manera muy efectiva.

El elenco es también parte del éxito del proyecto, destacando el trabajo de Viveik Kalra como Javed.

La Música de Mi Vida los dejará con ganas de cantar y bailar.

UN HORIZONTE MUY LEJANO

No es la épica histórica que ingenuamente el director Ron Howard pretendía crear. Lo que sobrevive a casi tres décadas de su estreno, es una espectacular telenovela, un melodrama visualmente preciosista y protagonizado por la que en aquel entonces era la pareja más vistosa de la realeza cinematográfica por excelencia: Tom Cruise y Nicole Kidman. El relato de la pareja de jóvenes irlandeses de diferentes esferas socioeconómicas que por azares del destino viajan juntos a EU y tienen que luchar para hacer una vida, defender su amor y ganarse un pedazo de tierra resulta muy entretenido, pero nunca alcanza profundidad. A fin de cuentas, nada de eso no importa tanto ante la química que Tom y Nicole tenían entonces, las hermosas locaciones, la cuidada producción y hasta la canción de los créditos finales "Book of Days" de Enya.

BEASTARS

Es una serie de anime basada en el manga japonés del mismo título. La acción está centrada en una sociedad de animales antropomórficos, más exactamente en una academia donde conviven bajo un mismo techo animales carnívoros y herbívoros. El personaje central es Leboshi, un lobo de apariencia tranquila que debe lidiar con sus instintos, sobre todo cuando un alpaca es asesinado, creando una ola de inquietud entre ambas especies. Algo que destaca es que se noten detalles que son reflejo de la vida real como los divisiones sociales, el acoso escolar y la trata de personas. El final post créditos deja una puerta abierta a una segunda temporada. Es una serie para adultos jóvenes.