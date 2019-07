Distracción y textear, causas de muerte entre conductores

La carretera interestatal 35 en el área de Laredo, tuvo en el año 2018, 10 fatalidades, además de 18 heridos muy graves, en un total de 668 percances motorizados, entre Cotulla y esta frontera.

Ahora, la madrugada de este pasado sábado, falleció una chica de 26 años, al norte de Encinal, milla 47, de frente en su auto compacto contra un camión-pipa.

Erick Estrada, Sargento y vocero del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), dijo que la concentración del conductor, el manejo a la defensiva, no rebasar la velocidad, no distraerse con el radio, la tableta o el teléfono celular, hablando por el mismo o texteando, así como no conducir cansado, ni intoxicado, es la clave.

"No sabemos que la llevo a salirse del camino a esta damita de San Antonio, Texas (Lizeth Rivera, 26 años), si fue una ponchadura, pues le pudo haber explotado una llanta, una avería repentina, si dormitó al volante, si se distrajo, si un animal le hizo volantear y luego ya no pudo controlar el coche, por eso todos debemos conducir 100 por ciento al volante, sin mayor distracción o descuido y a la velocidad indicada", dijo el agente estatal de caminos.

A las 03:37 de la madrugada, del 20 de julio, la chica salió de la vía en su Nissan Altima color gris oscuro, modelo 2013, hacia su costado derecho, chocando contra un camión remolque que venía al sur, por la vía lateral del cuerpo principal de la carretera 35.

Ocurrió en la milla 47, en el condado de La Salle, entre Encinal y Cotulla.

El año pasado Texas, en toda la vía interestatal 35, que atraviesa 588 millas de camino, desde la frontera con México (Laredo), hasta su límite con el estado de Oklahoma, murieron 153 personas en accidente vehiculares.

Fueron más de 20 mil choques en este camino tan transitado.

DPS y el Departamento de Transportación de Texas (TxDOT), recuerdan a los conductores, la importancia de estar a salvo, manejando concentrados todo el tiempo.

Se trata de un corredor principal, muy transitado, llena de camiones de carga y de vehículos ligeros, se debe manejar a una velocidad prudente, obedecer todos los señalamientos, sin distracciones y con el cinturón de seguridad puesto, para todos los tripulantes de un vehículo.