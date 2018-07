Disputará Diputada un título de boxeo en Japón

Cd. de México.

La "Güerita" es buena para los trancazos, y no sólo en el box... también en la política.



Irma García viajará a Japón para pelear por la unificación del cetro mundial de peso Mosca el 14 de septiembre y subirá al ring como diputada federal electa.



Su vida dio grandes giros en los últimos años. Se convirtió en madre, volvió a proclamarse campeona del mundo cinco años después de que perdió la séptima corona de su carrera, y el pasado 1 de julio logró con su pareja de fórmula -Kehila Kú- la diputación federal por el Distrito 11 de Jalisco por Movimiento Ciudadano.



"Ahorita estoy metida al 100 por ciento en el gimnasio, pero no dejó de estar pendiente de toda la gente que me brindó su confianza en campaña, mandarle mensajes, estar al pendiente, canalizar asuntos... Lo hice con orgullo y por amor al deporte. Quiero trabajar de la mano con la gente en este periodo", dijo García, quien se enfrentará en el Korakuen Hall de Tokio a la local Naoko Fujioka por el cetro absoluto de la AMB.



La tapatía de 30 años será la primera diputada mexicana -es suplente- que pelea fuera de México, pues en la legislatura que está por terminar ya combatió como diputada federal Jackie "Guerrera Azteca" Nava, pero la tijuanense lo hizo en territorio mexicano.



Sánchez no es la única pugilista que ganó un cargo de elección popular en los pasados comicios..



Erik "El Terrible" Morales, que en junio pasado fue entronizado en el Salón de la Fama del Boxeo, en Canastota, N.Y., logró la diputación federal por el Distrito 7 de Baja California (Tecate y Mexicali) por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES).



Orlando "Siri" Salido, campeón mundial en dos distintas divisiones, logró la diputación federal por el Distrito 16 de Sonora (Ciudad Obregón) como candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES).