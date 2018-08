Disputan por la última voluntad de sacerdote

Tampico, Tam.- La última voluntad del Padre Isaac Jaramillo Pérez, quien durante más de 43 años prestó sus servicios en la Iglesia del Carmen ubicada en la colonia México de la zona norte de Tampico, provocó la tarde de este martes la disputa del cuerpo entre integrantes de la grey católica y representantes de la Diócesis de Tampico, generando que los primeros impidieran que retiraran el cuerpo de la misa que se le ofreció.

El párroco, oriundo de Monterrey, murió a las 22:00 horas de este lunes, tenía 80 años de edad y cuando estaba en activo les manifestó el deseo de que sus restos descansaran en el templo, sin embargo, a decir de Elfega García Martínez, representante del templo, las autoridades eclesiásticas no permiten que sea sepultado en el lugar, al no existir el permiso de las autoridades sanitarias.

"No, no es lo que estamos buscando, que no sea cremado, fuimos a la funeraria y ahí nos indican que el padre Silverio es el que ordenó la cremación y el Padre Isaac siempre nos dijo: "no se debe de cremar, ni por odio... Ni por rencor. Aquí estamos viendo que no se vale...".

Cuestionado al respecto, Elías Gómez Martínez, vicario de la Diócesis de Tampico, explicó que existe disposición para cumplir con la voluntad del Párroco Jaramillo, sin embargo no el permiso por parte de las autoridades sanitarias.

-

IMPIDE COEPRIS

Y recordó que desde hace 10 años cuando murió el padre Gustavo Barrios, no se ha sepultado a un párroco en alguna de las iglesias en la Diócesis que abarca los municipios del sur de Tamaulipas, porque de acuerdo a la autoridad sanitaria, en específico la Coepris, los restos deben cremarse o la familia decide llevarlos a sus ciudades de origen.

"Hay que esperar a la familia... Estoy dispuesto a que se entierre aquí, estábamos pensando enterrarlo aquí, pero si las autoridades en la mañana no nos dieron el permiso, él murió anoche... En la mañana es cuando trabajan ellos nos dicen que no se puede ir contra las autoridades... Al menos yo no, porque hay que respetar a la autoridad y al no haber esa posibilidad se piensa en la cremación para que sus restos descansen aquí".

Así mismo, el padre Silverio Martínez expresó que los sepulcros de párrocos se hacían antes en las iglesias, pero actualmente las autoridades sanitarias no lo permiten. Señaló que el Arzobispo, Rogelio Cabrera López, está enterado de lo ocurrido y pidió que se acudiera a la autoridad civil, misma que negó el permiso.

"Hay muchas personas que están inconformes... yo no veía esa inconformidad en estos dos meses que estuvo el padre en terapia intensiva, el padre no quería estar en terapia intensiva, iba en contra de su voluntad, pero era necesario tenerlo ahí y se le dio la mejor atención que tuvimos, para el tema de la sangre, es difícil y de la comunidad muy pocos participaron", reclamó e padre Silverio.

Esta disputa por el cuerpo del párroco ocurrió previo a la misa que se le ofreció en la iglesia en donde dio sus servicios por 43 años y en donde estuvieron presentes unos 100 fieles.

Se informó allí, que el cuerpo no será movido hasta que llegue la hermana el difunto párroco y es ella quien decidirá si se lo lleva o decide que sea cremado.