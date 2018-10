Disputan triunfo tras el recuento

Ciudad de México

Al finalizar el recuento de votos de la elección de Gobernador de Puebla, el excandidato morenista Miguel Barbosa dijo que se registraron irregularidades en 80 por ciento de las 7 mil 486 urnas computadas.

En tanto, dirigentes del PAN defendieron el triunfo de su abanderada Martha Érika Alonso, tras el conteo realizado por funcionarios de las Salas Regionales del Tribuna Electoral federal.

En conferencia de prensa, Barbosa urgió al Tribunal Electoral Estatal a declarar la nulidad de los comicios del pasado 1 de julio.

"El Tribunal Estatal Electoral estaría obligado a que, en la sentencia que dicte la siguiente semana, debe declarar la nulidad de la elección.

"Advierto que no lo va hacer y, cuando no lo haga, impugnaremos. Con todo el material que ya está en manos de la Sala Superior, no hay forma de evitar la anulación de la elección", sostuvo.

El experredista subrayó que hubo injerencia del Gobierno de Puebla a favor de Alonso, mediante el uso parcial de programas sociales y la utilización de recursos económicos y humanos del estado.

Tras afirmar que Alonso ---esposa del exmandatario Rafael Moreno Valle-- rebasó los topes de gastos de campaña, sostuvo que hubo guerra sucia y manejo mediático, así como un control "absoluto" de los órganos electorales de la entidad.

"El cómputo sirvió para que quedaran evidenciadas las irregularidades que la Sala Superior consideró suficientes para perder el principio de certeza en los resultados, por lo cual ordenó el recuento", indicó.

"Todo quedó a la vista de la autoridad y a la vista de la gente. Ante la gente de Puebla hubo un cochinero electoral", apuntó.

El dirigente estatal de Morena, Gabriel Biestro, afirmó que al ser violado el principio de certeza electoral procede la nulidad de comicios.

"Falta de boletas, boletas sobrantes, paquetes donde no venía ninguna boleta para gobernador, paquetes violados, son prueba de que se perdió el principio de certeza y, cuando no hay principio de certeza, no se puede declarar válida una elección", asentó.

CELEBRACION

SEGUROS. "En una democracia se gana con votos y el PAN ganó con votos en Puebla, y así lo confirmó el recuento", expresó el senador panista Marcelo Torres (c).

El dirigente nacional del PAN, Marcelo Torres, exhortó a Morena a reconocer el triunfo de su abanderada.

"El conteo voto por voto ordenado por la Sala Superior del Tribunal Federal electoral ratifica el triunfo de Martha Érika Alonso como la próxima Gobernadora de Puebla, lo cual celebramos", dijo.

Acompañado por dirigentes locales del PRD y de Movimiento Ciudadano, el dirigente del blanquiazul comentó que los números que arrojó el conteo voto por voto coinciden con los resultados tanto del conteo rápido, como el del Programa de Resultados Electorales Preliminares que, dijo, refrendaron su confianza en Alonso.

"Será la primera mujer gobernadora emanada del PAN, y esto es un gran compromiso para ella y el equipo que conformará", comentó.

Rafael Moreno Valle, ex mandatario de Puebla y esposo de Alonso, pidió respetar la voluntad popular tras la ratificación del triunfo de la alianza PAN-PRD-MC.

"En una democracia se gana con votos y el PAN ganó con votos en Puebla, y así lo confirmó el recuento", expresó el también senador panista.