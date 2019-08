Disputan guerra de drones en Medio Oriente

Desde los vastos desiertos de Arabia Saudita hasta los vecindarios abarrotados de Beirut, una guerra de aviones no tripulados ha volado por todo el Medio Oriente, lo que aumenta las apuestas sobre las continuas tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Desde la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán el año pasado, ha habido un ritmo creciente de ataques y supuestas amenazas, especialmente este fin de semana, de aviones no tripulados volados por los aliados de Teherán y Washington en la región.



El atractivo de la aeronave, no arriesgan a los pilotos y pueden ser lo suficientemente pequeños como para evadir los sistemas de defensa aérea, alimentó su uso rápido en medio de las campañas de máxima presión de Irán y EU. A medida que estos ataques se vuelven más frecuentes, el riesgo de escalada no deseada se vuelve mayor .



El Ejército estadounidense casi lanzó ataques aéreos contra Irán después de que un avión no tripulado de vigilancia militar estadounidense fuera derribado en junio. Mientras tanto, los aviones de combate israelíes atacan objetivos en Siria casi semanalmente, incluso el sábado por la noche. La razón de Israel para el último bombardeo: frustrar lo que llamó un ataque de drones iraníes planeado.



La aviación israelí zumbó sobre Beirut el domingo después de presuntamente perder dos drones horas antes, lo que aumenta el riesgo de un conflicto más amplio entre esta y el grupo militante libanés Hezbollah.



El domingo por la noche, otro ataque con aviones no tripulados golpeó a una fuerza paramilitar respaldada por Irán en Irak, matando a un comandante e hiriendo a otro, dijeron miembros del grupo. No estaba claro de inmediato quién llevó a cabo el golpe.



En medio de la escalada, el Ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, realizó un viaje sorpresa el domingo a la cumbre del Grupo de los Siete en Francia, por invitación del Presidente francés.



Las crecientes tensiones tienen su origen en la retirada estadounidense de mayo de 2018 del acuerdo nuclear de Irán con las potencias mundiales. Según el acuerdo, Teherán limitó su enriquecimiento de uranio a cambio de alivio de sanciones.



En respuesta a la retirada de Washington, Irán inicialmente buscó el apoyo diplomático de los socios europeos que aún estaban en el acuerdo, pero las sanciones estadounidenses cada vez más numerosas limitaron su venta de petróleo crudo en el mercado internacional.



Este mayo, Estados Unidos envió bombarderos B-52 con capacidad nuclear, aviones de combate, un portaaviones y tropas adicionales a la región por lo que describió como amenazas de Irán. Luego, misteriosas explosiones golpearon a petroleros cerca del Estrecho de Ormuz.



Siguieron ataques coordinados de aviones no tripulados, primero de los rebeldes hutíes de Yemen respaldados por Irán.



Los principales ataques se dirigieron a la infraestructura petrolera del reino, uno en un oleoducto este-oeste crucial y el otro en una instalación importante en las profundidades del desierto de la Península Arábiga.



Arabia Saudita inmediatamente acusó de los ataques a Irán, su antiguo rival en Oriente Medio. Si bien Irán niega haber armado a los hutíes, los expertos de Occidente y de las Naciones Unidas dicen que los drones utilizados por los rebeldes reflejan los modelos utilizados por la República Islámica.



Mientras tanto, un presunto ataque israelí en Irak el mes pasado tuvo como objetivo una base de milicias chiítas aliadas a Irán en lo que sería el primer ataque llevado a cabo por Israel en Irak desde 1981.



Israel permaneció callado, y los funcionarios estadounidenses que vincularon el ataque a Israel no dijeron si los drones estaban involucrados.



Mientras tanto, Israel reconoció haber atacado a Siria el sábado por la noche, en lo que describió como un ataque preventivo. El Ejército dijo que evitó un esfuerzo de Irán para posicionar a los llamados drones asesinos antes de un ataque contra Israel.



El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, cuestionó la versión israelí en un discurso el domingo por la noche, diciendo que los ataques israelíes golpearon una casa de descanso de Hezbollah y mataron a dos de los miembros del grupo. Añadió que en el futuro, cualquier dron israelí que ingrese al Líbano sería derribado.



Los drones que Israel dice que estaba apuntando a Siria son similares a los que usan los hutíes, dicen expertos. El dron que transporta la bomba vuela a un destino, probablemente programado antes de su vuelo, y explota en el aire sobre el objetivo o al impactar contra él.



El Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que busca la reelección en septiembre, parafraseó un pasaje talmúdico en defensa propia después del ataque: "Si alguien se levanta para matarte, mátalo primero''.



El Ejército de Israel lanzó un mapa el domingo de lo que dijo que eran las rutas de suministro iraníes para entregar los aviones a Siria.

Esto incluyó lo que Israel describió como el sitio planificado para el lanzamiento de aviones no tripulados en la aldea siria de Aqraba, así como otra ubicación en la aldea de Arneh donde supuestamente se frustraba un intento de lanzamiento anterior el jueves pasado.



El teniente coronel Jonathan Conricus, un portavoz militar israelí, dijo que Israel había estado monitoreando la actividad durante semanas y atacó cuando le quedó claro que la Guardia Revolucionaria de Irán planeaba lanzar el avión.



Dijo que es más fácil destruir los drones, que son ágiles y difíciles de detectar una vez en el aire, mientras todavía están en el suelo.



"Sabemos que la Fuerza Quds (unidad expedicionaria de la Guardia) gastó mucho esfuerzo y tiempo tratando de ejecutar este plan", dijo.



Irán negó que los ataques de Israel en Siria hayan hecho daño a sus fuerzas.



"Es una mentira'', dijo el general de guardia Mohsen Rezaei, según la agencia semioficial de noticias ILNA de Irán.



Sin embargo, Rezaei agregó que los "defensores de Siria e Irak pronto darán una respuesta'', sin dar más detalles.



La respuesta de Rezaei muestra el peligro de escalada de los ataques con aviones no tripulados.



Durante la noche en Líbano, un presunto avión no tripulado israelí se estrelló en Beirut mientras que otro explotó, dijeron las autoridades del país, calificándolo de un acto israelí de agresión y violación de la soberanía libanesa.



En su discurso, Nasrallah dijo que uno de los drones había estado volando bajo entre edificios.



Israel no reconoció el incidente.



Hezbolá se apresuró a decir que no disparó a ninguno de los aviones no tripulados, lo que subraya el entusiasmo del grupo para evitar una mayor escalada con su vecino del sur.



Los acontecimientos, sin embargo, presentan un desafío directo para el grupo, que todavía se está recuperando de un contundente conflicto de años en la vecina Siria que vio a miles de sus combatientes muertos y heridos mientras luchaba junto a las fuerzas del Presidente Bashar Assad.



Hezbolá, que forma parte de un Gobierno de unidad nacional que ya lucha por lidiar con una grave crisis económica y financiera, no desea ser visto como arrastrando al país a otra guerra ruinosa con Israel, pero puede sentirse presionado para responder a las provocaciones israelíes.



En el incidente nocturno, el primer avión no tripulado, aparentemente desarmado, se estrelló contra el techo de un edificio de Beirut donde se encuentra la oficina de medios de Hezbolá y causó daños en las oficinas del grupo.



El grupo ha advertido repetidamente a Israel que detenga sus violaciones casi diarias del espacio aéreo libanés, pero hasta ahora ha mostrado moderación a pesar de una serie de ataques israelíes que atacaron a Hezbolá en Siria.



Sin embargo, cualquier represalia corre el riesgo de provocar un conflicto no deseado con Israel que el grupo preferiría evitar.