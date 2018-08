Disputan el cuerpo de un párroco en una iglesia

Tampico, Tam.- La última voluntad del Padre Isaac Jaramillo Pérez, quien durante más de 43 años prestó sus servicios en la iglesia del Carmen ubicada en la colonia México de la zona norte de Tampico, provocó la tarde de este martes un la disputa del cuerpo entre integrantes de la grey católica y representantes de la Diócesis de Tampico, generando que los primeros impidieran que retiraran el cuerpo de la misa que se le ofreció.

El párroco, oriundo de Monterrey murió a las 22:00 horas de este lunes, tenía 80 años de edad y cuando estaba en activo les manifestó el deseo de que sus restos descansaran en el templo, sin embargo, a decir de Elfega García Martínez, representante de esa Iglesia Católica, las autoridades eclesiásticas no permiten que sea sepultado en el templo, al no existir el permiso de las autoridades sanitarias.

"No, no es lo que estamos buscando, que no sea cremado, fuimos a la funeraria y ahí nos indican que el padre Silverio es el que ordenó la cremación y el Padre Isaac siempre nos dijo: "no se debe de cremar, ni por odio... Ni por rencor. Aquí estamos viendo que no se vale...".

Cuestionado al respecto, Elías Gómez Martínez, vicario de la Diócesis de Tampico, explicó que existe disposición para cumplir con la voluntad del Párroco Jaramillo, sin embargo no el permiso por parte de las autoridades sanitarias.