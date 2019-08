Disputa en Morena será fuerte: Yeidckol Polevnsky

Puebla, México.-La presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, advirtió a los aspirantes a sucederla en el cargo que la competencia será difícil y se basará en el trabajo hecho por el partido.

Entrevistada en Puebla, tras el primer mensaje de Miguel Barbosa como Gobernador constitucional del estado, la dirigente morenista pidió a los contendientes no replicar en la competencia los pleitos que se dan en otros partidos.

"Es muy lógico que mucha gente se quiera venir a Morena, y yo creo que Morena debe tener los brazos abiertos para que todo mundo llegue y luego que hagan méritos, porque ahora todo mundo quiere puestos y cargos, nada más que tendrán que hacer méritos, porque la competencia de Morena va a estar fuerte.

"Todos los que quieran ser candidatos son bienvenidos, yo nada más pido una cosa: que respeten al partido, que no quieran llevar a cabo prácticas de otros partidos, nosotros no hacemos contiendas como otros partidos", indicó a REFORMA.

Aunque destacó la labor de Mario Delgado, coordinador de los diputados federales de Morena, fustigó a los funcionarios que, apenas a un año del triunfo del partido, ya buscan otros cargos.

"Mario es nuestro coordinador de diputados, tiene una tarea tremenda que realizar ahí, mucho trabajo que hacer, pienso en el caso de los diputados que todavía no llegan a un año, nosotros no queremos tener políticos que todavía no tienen un año en el cargo que tienen, por el cual pelearon y el cual ganaron y ya están pensando en irse al que sigue.

"Tengo que platicar con él, porque no queremos generar mensajes equívocos, tenemos que ser muy claros", refirió.

¿Quién es su rival más fuerte?, se le preguntó.

"No he considerado ningún rival más fuerte, además estoy pensando en los que se sumen en la semana", dijo.