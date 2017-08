Dispuesto a dar la cara

Ciudad de México

Julión Álvarez aseguró que sí conoce a Raúl Flores Hernández, y reiteró que dará la cara tanto a la PGR como al Departamento del Tesoro de Estados Unidos por acusaciones que lo relacionan con una red de lavado de dinero del narcotráfico.

El cantante aseguró que al narcotraficante lo conoce desde hace varios años, pero como un empresario.

NO NECESITA SOCIOS

“Sí conozco a Raúl Flores, yo lo conocí en Guadalajara, Jalisco, en La Camelia, un lugar que desapareció hace 8 años, ahí lo conocí como empresario. No tengo la necesidad gracias a Dios de tener socios. Si mis abogados me dicen que vaya a Estados Unidos, voy con mucho gusto”, dijo Julión en conferencia de prensa.

“Estoy dispuesto a hacer todo lo necesario y bien asesorado en cuanto tenga mayor información se las voy a dar a conocer. Soy una persona que siempre da la cara y en su momento, con la asesoría y por el tema que se trata, lo voy a hacer”.

El intérprete también mencionó que desconoce si la Secretaría de Hacienda tiene congelado sus bienes pues, hasta ahora, no ha recibido ninguna notificación.

LO SUYO ES LA MÚSICA Y EL GANADO

El cantante reiteró que se dedica a la música y al ganado.

“Todos los que me conocen saben que no sólo soy Julión Álvarez, todos saben cómo soy, cómo me he ganado la vida, ha sido mucho esfuerzo y mucho trabajo, entonces me siento sano y seguro de cualquier cosa, aunque involucrado en una situación incómoda”.

El Departamento del Tesoro de EU vinculó a Julión y al futbolista Rafael Márquez con el cártel jalisciense de Raúl Flores Hernández, “El Tío”. Las empresas de Álvarez que fueron mencionadas son JCAM Editora Musical, Noryban Productions y Ticket Boleto, S. A.

El hecho de que Julio César Álvarez Montelongo, su nombre verdadero, aparezca en la lista conlleva a que Estados Unidos le retire su visa, congele sus bienes en ese país y prohíba que ciudadanos estadounidenses realicen transacciones comerciales con el artista.

Álvarez tenía pactadas presentaciones en Las Vegas, Dallas, Chicago y San José, mismas que ya no podrá realizar puesto a que las visas de trabajo le fueron canceladas.

Rueda de prensa.

En breve a la PGR

Julión podría ser citado en los próximos días por la PGR para declarar por los señalamientos que lo relacionan con el narcotráfico, así lo dio a conocer ayer Gilberto Higuera Bernal, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo.