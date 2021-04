Dispuesto a cooperar

"Yo estoy en la mejor disposición de cooperar con ustedes, si ustedes me informan cosas de lo que está pasando, me seguirá siendo mejor porque casi no conozco bien el momento en el que me encuentro en este asunto", dijo el cantante.

LEVANTA QUERELLA

El ícono del Rock and Roll en México la semana pasada levantó una querella contra la hija de Alejandra Guzmán, esperando que con esto se puedan aclarar los señalamientos que su nieta hizo.

Sin embargo, él todavía no comprende en qué momento ella decidió expresar que él la tocó cuando tenía cinco años y por ello mantiene la idea de que Frida tiene algo en la mente que la hace cambiar y actuar de una manera diferente.

"Es mi nieta y no sé qué decir porque no entiendo en qué momento su mente comienza a funcionar y cambia de engrane y es otra persona, habrá que hacer toda una serie de estudios o de investigaciones de por qué tiene esos clics que le voltean a la vida sin que sepa uno por qué, sin razón", comentó.

PREOCUPADO POR ELLA

El también actor de "Acompáñame", "Fiebre de juventud", entre otras más expresó que no sabe si Frida Sofía se encuentre bien, mal, si está sola, y que él quisiera acudir a ella para decirle que él está para apoyarla, sin embargo, sabe que en este momento buscarla no sería nada fácil.

"Verme ante las cámaras hablando de una de mis pequeñas no es fácil. No sé pa´ dónde voltear, no sé cómo levantar la cabeza", finalizó.

SIN FILTROS

Durante esta semana se seguirán mostrando fragmentos de la entrevista que les dio el famoso cantante a "Hoy" y la cual titularon "Enrique Guzmán, sin filtros".

Enrique Guzmán lleva a juzgados caso contra Frida Sofía

Hace una semana, Enrique Guzmán decidió proceder legalmente en contra de Frida Sofía, después de que su nieta, durante una entrevista, lo acusara de haber abusado de ella cuando que era una niña.

Fue el abogado Marco López quien dio a conocer la acción penal del padre de Alejandra Guzmán, que consiste en la presentación de una querella ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar, dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

"La querella fue formulada en contra de Frida ´N´ y quien o quienes resulten responsables por su probable participación en hechos con apariencia de delito en agravio de Don Enrique Guzmán", cita el comunicado.

Ahora será el Ministerio Publico el encargado de iniciar una investigación y de reunir los indicios necesarios para esclarecer los hechos, además busca la reparación del daño.

"La querella tiene por objeto que el Ministerio Público inicie una investigación para reunir indicios que lleven al esclarecimiento de los hechos, y en su caso, los datos de prueba para que, en la etapa procesal oportuna, la representación social sustente el ejercicio de la acción penal, la acusación contra la imputada y la reparación integral del daño a la víctima", explica.

ELLA TAMBIÉN DENUNCIÓ

Hace unos días la nieta de Silvia Pinal también decidió emprender acciones legales en contra de diversas personas y quienes resulten responsables, tras haber denunciado el abuso de su abuelo.