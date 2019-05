Disponen de credenciales del Inapam

Río Bravo

Disponibles en promedio 200 nuevas credenciales del Instituto Nacional de Atención a las Personas Adultas Mayores (Inapam), para igual número de personas de 60 años en adelante tanto de la localidad como para habitantes de la comunidad fronteriza de Nuevo Progreso. Informa la licenciada Karen Ileana Piñón Miranda, responsable de atención, que el hecho de que se cuente con nuevo diseño de color y formato en las credenciales no quiere decir que las anteriores ya no tendrán validez, y en ese tenor explicó: "Las anteriores y las nuevas credenciales tienen vigencia por tiempo indefinido y derecho a los mismos descuentos en virtud de que no están delimitadas por fecha de vencimiento, salvo que ya estén muy maltratadas la persona interesada debe pasar a renovarla para que no vaya a tener algún problema o imprevisto a la hora de presentarla". Agregó que reuniendo los requisitos que realmente son mínimos y el principal que acaben de cumplir los 60 años de edad en adelante y el trámite es relativamente corto solamente toma unos minutos y listo se le entrega la credencial a la persona beneficiada y hasta enmicada.