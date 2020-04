Disponen de comida para quien la necesite

Pharr, Tx.

El Food Bank RGV insta a cualquier persona que necesite asistencia comunicarse al 956-682-8101 para una referencia a una despensa en su área, si los clientes no pueden acceder a su despensa asignada, pueden asistir a una distribución de despensa de emergencia en el Banco de Alimentos.

El público en general puede acceder a los servicios de despensa de emergencia los martes de 9 a.m. a 11 a.m. o hasta completar el aforo. Habrá una distribución especial solo para personas de la tercera edad, mayores de 60 años, los jueves de 9 am a 11 am o hasta que se alcance la capacidad.

Cada grupo debe traer identificación con foto y comprobante de domicilio y los clientes solo pueden recibir asistencia de emergencia una vez dentro de un período de 30 días.

Para la salud y la seguridad de la comunidad, la distribución será un modelo móvil donde los clientes conducirán y cargarán el producto en su vehículo con contacto limitado o sin contacto.

El Food Bank RGV lanzó su Campaña de preparación y respuesta de recursos a principios de febrero, para prepararse para la posibilidad de cierres de escuelas y negocios.

El Food Bank RGV está monitoreando y continúa brindando refuerzo a su red de 275 agencias asociadas con alimentos y suministros para servir a la comunidad.

"Estos son tiempos no representados e inciertos, ya que COVID-19 cambia el curso de la vida diaria en nuestra comunidad local y en todo el mundo. Como socorristas de alimentos, estamos trabajando incansablemente para satisfacer las crecientes necesidades de nuestra comunidad y ayudar a estabilizar a las familias ", dijo Stuart Haniff, MHA, Director Ejecutivo del Banco de Alimentos del Valle del Río Grande.

Para ayudar a apoyar al Banco de Alimentos y a los necesitados durante este momento crítico, considere hacer una donación en foodbankrgv. com. El Banco de Alimentos del Banco de Alimentos del Valle del Río Grande, la organización benéfica más grande del sur de Texas y proveedor principal de alimentos, agua y suministros, está respondiendo al aumento de la demanda de alimentos en la comunidad.