Disponen de albergues por la onda gélida

Edinburg, Tx. - Ante el descenso de temperaturas, albergues a través de la región se pusieron a disposición de la población vulnerable y personas que así lo requieran.

Asimismo se invita a la ciudadanía a que colabore reportando a las personas que se encuentren, pues según los pronósticos, el termómetro estará marcando temperaturas mínimas de 27 A 32 grados al amanecer, al menos hasta el miércoles.

En McAllen, Salvation Army cuenta con el equipamiento necesario para brindar abrigo a indigentes y personas que no no tengan las garantías en sus viviendas para protegerse de las frías temperaturas.

Sadie Macías del Ejército de Salvación, dijo que cuentan con el equipamiento necesario para brindar abrigo a indigentes y personas que no no tengan las garantías en sus viviendas para protegerse de las gélidas temperaturas.

"Tenemos espacio para albergar individuos y familias para que sufran por las bajas temperaturas que están afectando la región".

El ejército de salvación dispone de 60 camas, pero con espacio suficiente para desplegar colchones y cobertores de ser necesario. Además del cobijo, se proporciona desayuno a las personas que utilicen el albergue.

En Weslaco, el albergue de la First Baptist Church; en Harlingen Love and Fishes; y en Brownsville Ozaham Center, también abrieron sus puertas para que personas no pasen frío.

AMPARO. Buscan cobijo de las bajas temperaturas que arribaron al Valle de Texas la noche del domingo.