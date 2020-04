Dispone funeraria de Matamoros cremación gratuita por Covid-19

Deben de entender que la disposición final debe ser la cremación, sin servicios funerarios, y hay que resaltar que este servicio no tendrá ningún costo Mario Ramírez Andrade, propietario de la funeraria

Matamoros, Tam.- Siendo uno de los seis crematorios a disposición en todo el estado, y el único autorizado para disponer de pacientes que fallezcan por Covid-19 en Matamoros, el grupo funerario San Joaquín dio a conocer que debido a la contingencia a los pacientes que llegaran a fallecer por esta enfermedad los servicios de cremación serían gratuitos para sus familias.

Así lo dio a conocer el dueño de las funerarias, Mario Ramírez Andrade, quien destacó que este fue un acuerdo al que llegaron con las autoridades estatales, como una manera de apoyar en estos tiempos difíciles.

Resaltó que si bien los servicios serían gratuitos, por protocolos no se pueden realizar ningún tipo de servicios funerarios, por lo cual, a las familias se les estaría entregando las cenizas, ya que tampoco pueden ver a sus familiares.

Manifestó que su crematorio es el único autorizado para poder disponer de los cuerpos de las personas que hayan fallecido por esta enfermedad, y para hacerlo previamente sus empleados recibieron capacitación a fin de protegerlos de ser contagiados de esta enfermedad.

Para lo cual, los trabajadores usan trajes protectores, caretas, y una vez que se realiza la cremación del cuerpo, se desinfectan todas las áreas y lo que se utilizó, incluidos las camillas y carrozas, medidas para las cuales fueron previamente capacitados, y por lo cual serían los únicos autorizados para realizar estos procesos.

"Todas aquellas personas que fallezcan de esta enfermedad tiene que darles un tratamiento especial, nosotros como funeraria vamos y hacemos el rescate y deben de entender que la disposición final debe ser la cremación, sin servicios funerarios, y hay que resaltar que este servicio no tendrá ningún costo", dijo. Ramírez Andrade señaló que es difícil que las familias entiendan las circunstancias debido a que no se les permite velar a sus familiares, inclusive desde hace dos semanas ya no se les permiten realizar servicios funerarios para evitar más contagios por Covid-19.

Por último indicó que hasta el momento únicamente se ha notificado de una persona que ha fallecido por esta enfermedad, por lo que esperan que estas muertes no se incrementen, ya que el crematorio tiene una capacidad para atender a 3 personas en un día, sin embargo, esperan que no se lleguen a necesitar de más servicios de este tipo.