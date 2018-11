Dispondrá Gobierno de 80 mdp para empleo a migrantes

Cd. de México.- El Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, reveló que el Gobierno federal dispondrá de aproximadamente 80 millones de pesos para plan de empleo temporal a migrantes que se acojan al programa "Estás en tu casa" anunciado por el Presidente Enrique Peña Nieto.

"Es más que suficiente para que pudiera darse empleo temporal de aquí al término del año, y la ayuda humanitaria, que no corresponde a esos 80 millones, sino que es de los programas normales que se desarrollan por parte del Gobierno federal en salud, en asistencia, en Sedesol", indicó Navarrete.

"En Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), en ayuda humanitaria, en el Fonden, y que hacen una cantidad mucho mayor de apoyos que se están brindando a la población (migrante)".

En otro tema, el Secretario dijo que si bien sabe que el Gobierno de la CDMX ofreció a la primera caravana un albergue para 5 mil personas en la capital del País, desconoce dónde estaría ubicado, ya que no ha recibido ninguna información oficial en ese sentido de autoridades capitalinas.

"He sabido y escuchado, no me lo han informado oficialmente, que autoridades del Gobierno de la ciudad enviaron un conjunto de vehículos y brigadista para apoyo a esta caravana y un ofrecimiento de un albergue, no sé en qué lugar estaría ni donde estaría ubicado.

"No me lo han hecho de conocimiento oficial al Gobierno federal, para poder albergar a 5 mil migrantes, esa es la información que yo tengo, nosotros lo que estamos haciendo es trabajar con la caravana, () que ha sido ayudar en cuestión humanitaria", abundó.