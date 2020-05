Dispersan con gas protesta en Hong Kong

HONG KONG.

La policía de Hong Kong disparó gases lacrimógenos y un cañón de agua contra los manifestantes en un popular distrito comercial el domingo, mientras miles de personas salieron a las calles para marchar contra la medida de China de imponer legislación de seguridad nacional en la ciudad.

Los partidarios de la democracia han criticado duramente una propuesta, programada para ser aprobada por el parlamento de sellos de goma de China esta semana, que prohibiría la actividad secesionista y subversiva, así como la interferencia extranjera, en el territorio chino semiautónomo.

El campo prodemocrático dice que la propuesta va en contra del marco de "un país, dos sistemas" que promete libertades de Hong Kong que no se encuentran en China continental.

Multitudes de manifestantes vestidos de negro se reunieron en el distrito de Causeway Bay el domingo, cantando consignas como "Stand with Hong Kong", "Liberate Hong Kong" y "Revolution of our times".

La protesta fue la continuación de un movimiento prodemocrático de un mes de duración en Hong Kong que comenzó el año pasado y que a veces se ha convertido en violencia entre la policía y los manifestantes.

La policía levantó banderas azules, advirtiendo a los manifestantes que se dispersaran, antes de disparar múltiples rondas de gas lacrimógeno. Más tarde dispararon un cañón de agua a los manifestantes.

Al menos 180 personas fueron arrestadas, la mayoría acusadas de reunión ilegal, dijo la policía.

También dijeron que algunos de los manifestantes arrojaron ladrillos y salpicaron líquido no identificado a los oficiales, hiriendo al menos a cuatro miembros del equipo de enlace de medios de la policía. Advirtieron que tal comportamiento es ilegal y que la policía continuará con el asunto.

A primera hora de la tarde, el destacado activista Tam Tak-chi fue arrestado durante la protesta por lo que la policía dijo que era una reunión no autorizada. Tam dijo que estaba dando una "charla sobre salud" y que estaba exento de medidas de distanciamiento social que prohíben las reuniones de más de ocho personas.

El proyecto de ley que desencadenó la manifestación del domingo fue presentado en la apertura de la sesión legislativa nacional de China el viernes. Omitiría la legislatura de Hong Kong y permitiría que se establecieran agencias continentales en la ciudad, generando preocupación de que los agentes chinos pudieran arrestar arbitrariamente a personas por actividades consideradas prodemocráticas.

En una conferencia de prensa anual durante la sesión legislativa, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, dijo el domingo que los asuntos de Hong Kong eran un asunto interno para China y que "no se tolerarán interferencias externas".

"La intromisión extranjera ilegal excesiva en los asuntos de Hong Kong ha puesto en grave peligro la seguridad nacional de China", dijo Wang, y agregó que la legislación propuesta "no afecta el alto grado de autonomía en Hong Kong".

"No afecta los derechos y libertades que disfrutan los residentes de Hong Kong. Y no afecta los derechos e intereses legítimos de los inversores extranjeros en Hong Kong ", dijo.

El secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, calificó la propuesta de "sentencia de muerte por el alto grado de autonomía" que Beijing prometió a la ex colonia británica cuando fue devuelta a China en 1997.

Chris Patten, el último gobernador británico de Hong Kong antes de su entrega a China, lamentó lo que llamó "una nueva dictadura china".

"Creo que el pueblo de Hong Kong ha sido traicionado por China, lo que ha demostrado una vez más que no puedes confiar en él más de lo que puedes arrojarlo", dijo Patten en una entrevista con The Times of London.

Patten lidera una coalición de al menos 204 legisladores y legisladores internacionales que están denunciando la legislación propuesta. En una declaración, la coalición lo calificó como una "violación flagrante" de la Declaración Conjunta sino-británica, un tratado de 1984 que prometió a Hong Kong un alto grado de autonomía incluso después de la entrega de Hong Kong a China en 1997.

El asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, Robert O'Brien, dijo que parecía que China estaba violando el tratado de 1984.

"Y no puedo ver cómo Hong Kong sigue siendo el centro financiero asiático si el Partido Comunista de China cumple y aplica esta ley de seguridad nacional y se hace cargo de Hong Kong", dijo O'Brien el domingo en "Face the Nation" de CBS.

"Eso sería una tragedia para el pueblo de Hong Kong, pero también será muy malo para China", dijo.

Bernard Chan, un político de alto nivel de Hong Kong y delegado en el Congreso Nacional del Pueblo en Beijing, defendió la legislación de seguridad nacional impulsada por China, diciendo que estaba escrita en la Ley Básica de Hong Kong, la mini-constitución de la ciudad, pero nunca promulgada.

Chan expresó su preocupación de que Hong Kong inevitablemente enfrentaría dificultades económicas debido a las fricciones comerciales entre Estados Unidos y China.

"Creo que definitivamente somos el daño colateral que se está arrastrando a esta cosa. Pero entonces, no creo que haya ninguna alternativa ", dijo.

"Pero con o sin esta ley, honestamente, Estados Unidos y China siempre van a continuar con este necio durante bastante tiempo", dijo Chan. "China seguirá siendo una amenaza para los EE. UU. En términos del ... dominio económico mundial".