Dispara y hiere a policía, lo matan

Cd. Victoria, Tam.

Un desconocido perdió la vida tras disparar y herir con un arma de fuego a un elemento de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas la noche de ayer miércoles, los hechos suscitaron en el libramiento Naciones Unidas a la altura del relleno sanitario de esta localidad.

El aviso fue hecho a las 21:20 horas del 9 de agosto a la guardia de la Policía Investigadora vía radio matra por parte de la pareja del policía herido por el arma de fuego, este reseñó que la dupla se encontraba en patrullaje por la ampliación bulevar Praxedis Balboa cuando observaron a dos sujetos a bordo de una motocicleta que tenía reporte de robo, por lo cual les siguieron y les marcaron el alto en el libramiento Naciones Unidas.

Al detenerse los sospechosos se les indicó que descendieran de la unidad para revisión, sería el piloto de la motocicleta quien en un descuido disparó contra el Policía Investigador con una arma corta que llevaba oculta entre las ropas, en respuesta el compañero del elemento herido contestó el fuego abatiéndolo mientras que el sujeto que viajaba como pasajero en la motocicleta se dio a la fuga al interior del fraccionamiento Marte R. Gómez.

El agente lesionado cuenta con 28 años de edad y recibió el impacto en el pectoral con salida en la axila izquierda, este elemento se encuentra estable no obstante fue llevado a un hospital para ser atendido; por otra parte el agresor quien perdió la vida no fue identificado debido a que este no portaba documentos al momento de la inspección, el cuerpo que quedó tirado a unos metros, en el lugar fueron levantados 12 casquillos calibre 9 mm y 7 calibre .223.