Disparan robo a casas y planteles educativos

Cd. Victoria, Tam.- En menos de una semana se han registrado por lo menos seis casos de robo a casa-habitación, dos a planteles educativos, uno a una transeúnte, y uno a un cajero automático el cual se localiza en plena zona centro de esta localidad, sin que en alguno de estos hechos delictivos haya sido detenida una persona sospechosa.

"Por lo menos uno de los cajeros está inactivo desde el 14 de abril, ¿qué se pudieron haber robado si desde el 14 de abril que no funciona?", preguntó el vocero de Seguridad y Justicia, Luis Alberto Rodríguez Juárez al referirse a uno de los tres cajeros automáticos que se localizan a escasa distancia de Palacio de Gobierno. "De ese no hay información exactamente, pero uno de ellos no funciona desde el 14 de abril", insistió.

El caso ocurrió durante la noche-madrugada del miércoles 13 de mayo cuando sujetos desconocidos abrieron al menos uno de los cajeros; se desconoce si alguno de los otros aparatos fue violado por los amantes de lo ajeno, siendo hasta la mañana de ese mismo día cuando elementos de la Policía Estatal acordonaron el área para que peritos ministeriales iniciaran la carpeta de investigación.

Los siete casos de robo a Casa-Habitación suscitaron entre el martes 12 y domingo 17 de mayo en el fraccionamiento Haciendas del Santuario, Zona Centro y las colonias San Marcos II, Luis Echeverría, Tomás Yarrington y Rosalinda Guerrero de distintos sectores de la localidad. Entre los objetos sustraídos se hallan tablets, pantallas, sartenes, ropa, tanques de gas, equipos de sonido, joyería y diversas cantidades de dinero.

El primer atraco a un plantel educativo ocurrió en la escuela primaria ´Profesor Ignacio Ramírez Hernández´ del ejido Guadalupe Victoria al oriente de esta capital, de donde fueron sustraídos aproximadamente 30 mil pesos de la Dirección. El segundo caso suscitó en el jardín de niños ´Jaime Torres Bodet´ del ejido Loma Alta, en la zona sur, en cuyo caso se desconoce el monto o naturaleza de los objetos perdidos.

El caso de robo a peatón ocurrió el miércoles a las 11:03 horas en el 14 y 15 Abasolo de la zona centro, la víctima denunció que el agresor, un sujeto de entre 25 y 30 años, le quitó con violencia un teléfono celular iPhone 8 Plus, una cartera la cual contenía 700 pesos y una tarjeta bancaria, entre otros objetos.

Por otro lado, el viernes suscitó un caso de robo con violencia a un establecimiento comercial en la colonia Unidad Modelo donde el probable responsable, Raúl Ignacio ´N´ de 45 años, fue detenido por elementos de la Policía Estatal con doscientos pesos, aparentemente producto del atraco.