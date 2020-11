Disparan Covid-19 las fiestas ilegales

Edinburg, TX.

Las autoridades de McAllen y el Condado Hidalgo lamentaron el repunte de Covid-19 en la región tras reuniones por el Halloween, lo que provocó muertes de adultos mayores contagiados por jóvenes.

Richard Cortez, juez del Condado Hidalgo, alertó que los jóvenes son los principales responsables del repunte de casos.

Antes del 31 de octubre, precisó, el condado presentaba menos de 200 contagios por día y ahora subieron a más de 600.

"Dicho de otra manera", indicó Cortez, "los jóvenes de nuestra comunidad están saliendo activamente, ignorando activamente las advertencias de quedarse en casa, y se están infectando y llevando el virus a otros miembros de la familia.

"Eso es simplemente trágico", afirmó.

El rebrote de coronavirus obligó a Estados Unidos a extender por un mes más la restricción de paso a mexicanos por puentes internacionales si no tienen actividad esencial.

Dos semanas después, tras pasar el periodo de incubación del virus, los casos por día subieron a más de 600, la mayor parte de contagiados son jóvenes de promedio 20 a 30 años, pero los que mas mueren son adultos mayores de 50 años.

Durante las dos primeras semanas de este mes, precisó, el número de nuevos casos positivos estuvo en el rango de 200 o menos.

"A partir de esta semana, vimos que esos números aumentaron a 426 el lunes, a 681 el martes y el miércoles de esta semana, a 679", advirtió.

"(La incubación del virus) ocurre aproximadamente dos semanas después de las fiestas de Halloween y las reuniones de personas durante la noche de las elecciones. Peor aún, cuando la nación superó las 250 mil muertes, el condado de Hidalgo también pasó la marca de las 2 mil", enfatizó.

"Vimos videos en las redes sociales de empresas locales que celebraban reuniones de Halloween llenas de gente sin máscaras", criticó el juez.

"Si bajamos la guardia, más de nosotros se enfermarán y más de nosotros moriremos", apuntó.

ADVIERTE EL JUEZ LA POBLACIÓN NO TOMA CONCIENCIA

Manifestó que por más restricciones aplique como juez para evitar el contagio no tienen efectividad si la gente no toma conciencia y no mejora su comportamiento.

"Estoy aquí para decir que ninguna cantidad de restricciones gubernamentales los salvará de nosotros mismos. Cambien su comportamiento", alertó.

Reconoció que más personas usan cubrebocas, pero que muchas personas no.

"No había excusa para todas las reuniones de Halloween y toda esa gente apiñada en una habitación sin máscaras. Ahora estamos sufriendo los resultados. Debemos cambiar nuestros hábitos. Debemos quedarnos en casa si no necesitamos aventurarnos a salir.

Debemos usar cubiertas faciales. Debemos lavarnos las manos. Debemos evitar las multitudes", culminó.

Si no cambiamos nuestro comportamiento, sentenció, me temo que el efecto que ha tenido Halloween en nuestra tasa de infección será pálido en comparación con el Día de Acción de Gracias y Navidad.