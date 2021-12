Dispara pandemia 40% los suicidios

Lo que suelen pensar muchos padres de adolescentes, se le va a pasar, es sólo una etapa y luego las consecuencias son trágicas* Pedro Salinas, Presidente de la Sociedad de psicólogos y psicoterapeutas de Tamaulipas

El factor dos es la depresión, al aumentar la depresión y ansiedad el factor de riesgo se incrementa demasiado y genera la probabilidad de suicidios.

Pedro Salinas, Presidente de la Sociedad de psicólogos y psicoterapeutas de Tamaulipas, explicó a EL MAÑANA que al principio de la pandemia, los ciudadanos lo tomaron "tranquilo", pero al irse alargando la cuarentena, generó ansiedad, que es una de las principales factores que predisponen al suicidio.

´´Todo se fue haciendo como una bola de nieve: los niños en casa, pérdida del empleo y de recursos, que es el top 10 de los riesgo que puede provocar una crisis y con ello el suicido´´, manifiesta el especialista.

Y agrega:

"Ya a casi dos años de pandemia, sí se ha vuelto un poco a la normalidad, sin embargo se quedaron las secuelas, que es lo que nadie atendió, al no haber atención ideal para este proceso, el problema sigue, el problema se extiende, la ansiedad se quedó".

LOS SÍNTOMAS

El Presidente de la Sociedad de psicólogos y psicoterapeutas de Tamaulipas, señala que el problema se habla, por lo que no hay que tomar a juego cuando los jóvenes lo dicen, porque realmente lo están pensado y sintiendo.

"Es importante poner alerta, un chico que piensa en el suicido, en una depresión, se aísla, no habla con nadie, deja de bañarse, de aprender las cosas, deja de comer muchas veces o come en exceso por la ansiedad, tienen el ciclo volteado del sueño, son de los pequeños síntomas que no debemos dejar pasar", expresó.

Pedro Salinas pidió a los padres de familias que desigmatizar el tema de salud mental, y que se debe promover desde casa como un buen habito, como acudir al dentista.

"Si ya pasó una situación acérquense a una institución de salud mental accesible o un profesional para que les ayude y les oriente, normalmente las escuelas tienen ese apoyo, lo importante es romper el silencio también", recalcó.

Advirtió que si un niño o un joven dice que está deprimido, no se debe tomar a juego, ya que de esa forma rompen el silencio y se le debe dar seguimiento.

"Lo que suelen pensar muchos padre de adolescentes, se le va a pasar, es solo una etapa y luego las consecuencias son trágicas", recalcó.

Señaló que en Tamaulipas y en la ciudad de Reynosa hay muy poca información recolectada sobre suicidios, por lo que es importante tener una estadística y más apoyo para que la salud mental sea como ir al medico.

Explicó que se debe estar alerta en estas fechas, ya que en diciembre ante la navidad, los intentos de suicidios se incrementa hasta en un 60 por ciento.

24 suicidios en Reynosa: 22 murieron ahorcados

Por Edgar Quintanilla

* La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) informó que han tomado conocimiento de 24 suicidios en Reynosa, tan solo en lo que va del año.

* De los 24 decesos, 7 han sido femeninos y 17 masculinos, entre ellos dos menores de edad.

* Además, la FGJT dio a conocer que de los 24 casos, 22 fueron por ahorcamiento, uno por arma de fuego y uno por sobredosis.

* En el tema de los menores de edad era un masculino y una femenina.

SEÑALES DE ADVERTENCIA

* Amenazas o referencias al suicidio

* Comprar una pistola u otro tipo de arma o acumular medicamentos

* Comentarios como "Ya pronto dejaré de causar problemas" o "Ya nada me importa"

* Regalar posesiones, redactar un testamento o hacer los arreglos funerarios

* Estar contento o tranquilo de repente, después de haber estado deprimido mucho tiempo

* Expresar sentimientos de ser una carga para otros

* Aumentar el consumo de drogas o alcohol o tener otros comportamientos arriesgados

* Alejarse de personas y actividades

* Expresar sentimientos de desesperanza o de estar atrapado sin salida

* Dormir demasiado o no dormir lo suficiente

* Sensación de que no hay motivo para vivir

*Llamar a las personas para despedirse

* Sufrir dolor crónico insoportable