Dispara helada 14% precio del gas

Frente a esta situación y aunque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha asegurado que está preparada para evitar una contingencia similar a la ocurrida en febrero del 2021, especialistas advirtieron sobre riesgos.

Rosanety Barrios, experta en temas energéticos, explicó que el impacto en México dependerá de la magnitud que tenga la helada sobre la disponibilidad del gas y sus precios, así como de si las medidas tomadas por la CFE en previsión fueron suficientes. "Lo más relevante para mí es saber qué tipo de coberturas tienen, como por ejemplo, qué precios y volúmenes están cubiertos. Hay que tener en cuenta que no se amarran precios fijos, sino diferenciales de un índice", expuso Barrios. "Los apagones del año pasado surgieron cuando no hubo suficiente gas natural y no hubo suficiente porque estaba muy caro. Si ahora sucede lo mismo (que se disparen los precios), hay que ver si tienen suficiente cobertura o inventarios de otros energéticos, como combustóleo o diesel". Ayer, en Estados Unidos los futuros del gas natural para entrega en marzo se vendían a 5.41 dólares por millón de BTUs.