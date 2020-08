Dispara Conalep cuotas de ingreso

Familias que van a inscribir a sus hijos al Colegio de Nacional de Educación Profesional Técnica en Reynosa, hacen llamado a las autoridades superiores para que den solución a la alza de la cuota de inscripción para este ciclo escolar 2020-2021.

Rodolfo Padrón Mendoza, padre de familia, acudió a El Mañana de Reynosa, para denunciar la situación y explicó que pidió informes de la inscripción a su hijo en el taller de electromecánico, en Conalep Reynosa, pero le explicaron que deben pagar 2 mil 850 pesos, que representa 250 pesos más que el año pasado.

Se les está cobrando mantenimiento, más inscripción, pero si los alumnos no acudirán a las aulas porque trabajarán desde casa.

"Yo les dije que como va a ser posible que si en el CETIS cobran mil 300 pesos de inscripción en el Conalep son 2 mil 850 pesos, los alumnos no van a ir, no van a gastar luz, no van a gastar agua y ningún servicio como vas cobrar el mantenimiento y lo están cobrando", dijo.

El año pasado se les cobró 2 mil 650 pesos y acudían a las aulas, por lo que el padre de familia quiere presentar queja para que resuelvan la problemática, ya que por la pandemia del Covid-19 muchos padres mantienen una situación económica difícil.

"Tomando en cuenta la situación que estamos viviendo ahorita, no está bien el aumento que están haciendo, yo digo que como es posible si en el CETIS van a pagar menos y es el mismo grado, pero dicen que el CONALEP es diferente", recalcó el padre de la familia.