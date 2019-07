Disneyland celebra 64 años

Ciudad de México.- Disneyland está de fiesta. Ayer miércoles se llevó a cabo el desfile "Happiest March on the Earth" y a partir de hoy y hasta el 1 de agosto se presentará el espectáculo "Mickey and Friends Band-Tastic Cavalcade" dos veces al día.

Además, desde el 2 de agosto y hasta el 30 de septiembre, volverá el desfile nocturno "Main Street Electrical Parade", se informó a través de un comunicado.

Y es que motivos para festejar sobran: el parque acaba de inaugurar su ampliación más grande en la historia: "Star Wars Galaxy Edge".

"A todos los que vienen a este lugar de alegría, ¡bienvenidos! Disneyland es su hogar. Aquí, los viejos reviven afectuosos recuerdos del pasado y los jóvenes pueden saborear los retos y las promesas del futuro", se lee.

EL LUGAR DE LOS SUEÑOS

Disneyland está dedicado a los ideales, los sueños y los hechos concretos que han creado los Estados Unidos, con la esperanza que sea una fuente de alegría e inspiración para el mundo entero, señala el discurso de inauguración pronunciado por Walt Disney y que se reproducirá, como parte de los festejos, en el parque de atracciones.

Desde su apertura, hace 64 años, más de 800 millones de personas han visitado el centro de entretenimiento.