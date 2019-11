Disney promociona productos del nuevo Baby Yoda

Probablemente ya has visto uno que otro meme de Baby Yoda pero ahora podrás comprar productos de este adorable personaje desde la comodidad de tu casa con un solo clic.

Baby Yoda se dio a conocer en la nueva entrega de Star Wars, "The Mandalorian", la cual se puede ver desde Disney Plus. Este personaje es un bebé de 50 años conocido como "The Child", el cual tiene los poderes de la fuerza. Si Baby Yoda te ha cautivado tienes que saber que ya puedes comprar productos como playeras, viniles para pared, PopSockets, tazas, case para celular, entre otras cosas de Baby Yoda, aunque si lo que buscas es un muñeco deberás esperar un poco más pues todavía no están disponibles ni hay fecha oficial para su lanzamiento, sin embargo hay rumores acerca de que podrían suceder durante el Black Friday 2019.

Si no puedes esperar a los peluches y ya quieres comprar algún producto del Bebé Yoda, como una divertida playera, puedes empezar buscando en la página oficial de Disney, BoxLunch o Amazon, en ellas hay gran variedad de mercancía oficial de diferentes precios.

Si no sabes qué regalarles en Navidad a tus amigos o familiares fanáticos de Star Wars, cualquier producto del Baby Yoda es una excelente opción, sin duda les encantará.