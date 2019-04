Disney presenta su servicio de streaming a Wall Street

Nueva York, Estados Unidos.

Walt Disney Co revelará este jueves un servicio de streaming para toda la familia con programas de televisión y películas de algunas de las franquicias de entretenimiento más populares del mundo, en un intento por desafiar el dominio digital de Netflix.

Está previsto que la suscripción mensual sin avisos llamada Disney+ sea lanzada este año.

Además de películas y programas de televisión de Disney, presentará programación del universo de superhéroes de Marvel, la galaxia de "Star Wars", el mundo de animación de Pixar -creadora de "Toy Story"- y el canal National Geographic.



Disney tenía previsto recibir a analistas de Wall Street en su sede central de Burbank, California, para mostrarles la aplicación de Disney+ y darles detalles adicionales sobre su estrategia de medios online.



El gigante del entretenimiento está intentando cambiar de una potencia de la televisión por cable a un líder de "streaming". El presidente ejecutivo Bob Iger calificó en febrero al "streaming" como la "prioridad número 1" de la firma.



El impulso digital es la última respuesta de Disney a la caída del servicio de cable que ha afectado su red de deportes ESPN y otros canales, y al crecimiento de Netflix Inc.



El recién llegado a Silicon Valley ha acumulado 139 millones de clientes en todo el mundo desde que comenzó con el streaming hace 12 años.



Disney se unirá al mercado en un momento en que el público tiene una gran cantidad de opciones, y facturas mensuales, para el entretenimiento digital. El fabricante de iPhone Apple Inc , WarnerMedia de AT&T Inc y otras compañías planean nuevos servicios de streaming.



Disney no ha anunciado aún un precio para su nuevo servicio.



Para reforzar su potencial porfolio digital, Disney compró recientemente los activos de cine y televisión de 21st Century Fox, de Rupert Murdoch.