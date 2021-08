Disney desaparece canal Fox

"Los nombres van a cambiar, pero el consumidor no va a tener que hacer nada, están con la misma programación, el mismo esquema, en el mismo lugar que están hoy en cada uno de los operadores de cable", explicó Gonzalo Fiure, Vicepresidente Senior de Entretenimiento General, DMED Latin America.

Así, Fox Channel pasará a ser Star Channel, sin dejar de transmitir éxitos televisivos como Los Simpson, The Walking Dead, 9-1-1 y S.W.A.T.

Fox Premium, ahora Star Premium, continuará exhibiendo series exclusivas como This Is Us y Outlander, mientras Star Life estará centrada en programas como The Resident, La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales y New Amsterdam.

"Para nosotros, Star es la evolución de Fox, y al serlo, va a ser mucho más grande de lo que ya era, con más contenido, más producciones originales, más estrenos y de la más alta calidad, como caracteriza a The Walt Disney Company", destacó Fiure.

Lanzándose a lo grande, su gama será completada por el servicio de streaming Star+, independiente a Disney+ en Latinoamérica, el cual ofrecerá contenido de entretenimiento general y de deporte. El lanzamiento está planeado para junio de este año.

"Son dos públicos diferentes, Disney es muy claro en su oferta familiar y hay mucho contenido que creemos que no podría estar en América Latina bajo la marca Disney+, y por eso, para nosotros, ha sido muy importante poder separar las dos ofertas, una para público infantil familiar y otra para público adulto.

"La buena noticia es que vamos a poder ofrecer una alianza y la gente que quiera comprar los dos servicios lo podrá hacer con un precio promocional", destacó David Chávez, Vicepresidente de Marketing de The Walt Disney Company México.