Disminuyen turistas al 15% desde el 2018

"Nuestra economía está basada en la gente que viene desde México a consumir, por ello queremos que sepan que tienen las puertas abiertas". Sergio Coronado, mayor de Hidalgo, Texas.

En los últimos dos años, el flujo de turistas y ciudadanos de la frontera de Tamaulipas que acuden a realizar compras al Valle de Texas ha disminuido en un 15 por ciento, debido a los largos tiempos de espera en los Puentes Internacionales.

La información proporcionada por el mayor de Hidalgo, Texas, Sergio Coronado, apunta a que este fenómeno se hizo más evidente en el 2019, cuando las filas se encontraban en un promedio de cuatro o cinco horas para cruzar en vehículo. "Las personas no quieren estar esperando unas cuatro o cinco horas, esto sin duda nos ha afectado, son menos las personas que han acudido a comprar a los negocios, aunque no existe un estudio que evidencie a cuánto ascienden las pérdidas económicas me atrevo a decir que existe un 15 por ciento menos de población interesada en los últimos dos años", dijo.

De visita en Reynosa explicó que se han sostenido diversas reuniones con los encargados de Mission, Pharr y otros condados del Valle en espera de una solución, pero hasta la fecha no hay nada en concreto.

En esta frontera las filas más largas se registran en puentes vacacionales y fines de semana, principalmente en los Puentes Hidalgo y Anzaldúas.

Coronado lamentó que existan pocos agentes por los temas migratorios. "Sabemos que es todo un proceso, hay muchos migrantes y nosotros quisiéramos que no hubiera fronteras, ninguna propuesta de muro, pero también tenemos leyes que debemos respetar, al igual que los derechos humanos".