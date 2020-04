Disminuyen trámites 50% en la O. Fiscal

Hasta en un 50 por ciento han disminuido los trámites que se realizan en la Oficina Fiscal del Estado en Reynosa, ante la situación por la que se atraviesa por el Covid-19.

Actualmente se atienden diariamente promedio de 150 a 200 personas diariamente, cuando lo normal es de 350 hasta 400 personas.

Raúl López López, jefe de la Oficina Fiscal de Reynosa, comentó que siguen haciendo todos los trámites normales como vehiculares, expedición de licencias, atención a contribuyentes con permisos de alcoholes y pequeños contribuyentes, pero con las medidas de higiene y sana distancia.

"Yo creo andamos fácilmente en un 50 por ciento menos, hay personas que se quedan en espera hasta el día siguiente para poder hacer el trámite, es una situación que pedimos la compresión porque no se trata ahorita de que saquemos toda la demanda, si no que salga pero que se cuide en lo físico a la persona tanto las que están laborando y los que están acudiendo para no tener contagios", dijo.

Se han hecho dos grupos de trabajo en la dependencia: cada uno de 18 personas que se alternan durante nueve días.

Se atiende alrededor de 20 personas adentro de la dependencia, por lo que si no sale una persona no puede entrar otra más.

"Se hace protocolo de protección para que no se mantengan tanto tiempo en contacto directo con los que van a solicitar los servicios", expresó.