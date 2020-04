Disminuyen los envíos de material no esencial

Aunque los flujos de envío para el transporte de carga desde los puentes internacionales de Reynosa hacia el Valle de Texas se mantienen con normalidad, reportando entre las 2 mil 500 y 3 mil unidades al día, la Cámara Nacional de Autotransportes de Carga (Canacar) ha comenzado a registrar disminuciones en los niveles de mercancía que reciben.

Ramón Garza Garcia, presidente del gremio en esta frontera, indicó que debido a las restricciones para negocios por el Covid-19 la mercancía no esencial entre las que se incluyen metales, elementos tecnológicos o piezas especializadas no llena los trailers al 100 por ciento.

"No es una afectación para los transportistas por que el servicio sigue, nuestras unidades circulan, pero sí notamos que los negocios que recurren a nosotros tienen baja producción, principalmente los que se consideran no esenciales; no podemos dar números pero hemos visto trailers que van solo con el 60 o 70 por ciento de su capacidad", precisó.

BAJA EN TAMPICO

En Reynosa, la principal vía de Canacar es el Puente Reynosa-Pharr "Nuevo Amanecer" y donde hasta el momento siguen apareciendo largas filas de trailers, a diferencia de los reportes de la Canacar en Tampico donde se anunció una disminución del 20 por ciento.

En Reynosa, Garza García hizo hincapié en que los niveles están al 100 por ciento, sin afectaciones.

"Para los transportistas de la zona norte de Tamaulipas todo está bien, el sustento para las casas de nuestros trabajadores está garantizado porque la mayoría depende de artículos necesarios, es decir alimentos perecederos y de primera necesidad", insistió.

Refirió en que las afectaciones detectadas son en las compañías ajenas a la Canacar.