Disminuyen los delitos en la zona sur un 50%

Tampico, Tam.- El índice delictivo ha disminuyó en un 50 por ciento en el mes de abril, sobre todo en los delitos patrimoniales, así como los asaltos a tiendas de conveniencia, los cuales también presentan una diminución, pero no erradicación.

El delegado regional de la Policía Estatal, José Roberto Rodríguez Bautista, señaló que están realizando operativos en coordinación con la Semar, Sedena y Guardia Nacional quienes han logrado dar mayor seguridad a la ciudadanía, pues no se han tenido reportes de gente que aprovechando que trae cubrebocas robe.

"Hay varios operativos, pero los registros que tenemos ahorita es que tenemos un 50 por ciento menos en todos los delitos".

Indica que los robos colectivos han disminuido, junto a los patrimoniales y la Cámara Nacional del Comercio y Canacar no les han reportado asaltos en los que personas aprovechen los cubrebocas para el delito, "no nos han reportado ellos nada directamente entonces podemos decir que tenemos números bastantes buenos... No nos han denunciado robos por gente que aprovecha que trae cubrebocas, porque éste no es lo mismo que un pasamontañas".

Manifestó Rodríguez Bautista que aún se siguen dando los asaltos a tiendas de conveniencia, sin embargo el índice ha disminuido en un 50 por ciento.

"En abril hubo una reducción del 50% en todos los robos, no podemos decir que se ha reflejado un incremento a raíz de las medidas de contingencia".

La autoridad policiaca descartó que lleguen más elementos a la zona sur de parte de la Policía Estatal, en donde son 500, están completos, pues además son apoyados por efectivos de la Guardia Nacional, Sedena y Marina, con lo que se está haciendo la prevención y con eso es más que suficiente y se están organizando con la Cámara de Comercio para enfocar bien los esfuerzos.