Disminuyen filas, bajan las ventas. Temporada baja de turismo en la Villa

Se veían más turistas, sobre todo de filas de carros, y pues aprovechábamos para vender un poco más mientras iban avanzando, ahora con eso de que el turismo también bajo, nos está pegando a todos . Manuel Trejo, vendedor

Nuevo Progreso, Tam.- Disminuyó la afluencia turística a la Villa de Nuevo Progreso y con esto se acabaron las filas, que en meses anteriores se venían presentando poco a poco ha venido bajando, al menos en el cruce del Puente Internacional Las Flores de Nuevo Progreso.

Desde vendedores ambulantes que se dedican a la venta de botellas de agua, elotes, nopales, artesanías, freoneros, y de puestos fijos, expresaron que ahora si pasaron a amolarse ya que antes entre semana, y no se diga los viernes, sábados y domingos, se formaban las largas filas.

"Se veían más turistas, sobre todo de filas de carros, y pues aprovechábamos para vender un poco más mientras iban avanzando, ahora con eso de que el turismo también bajo, nos está pegando a todos", expresó Manuel Trejo vendedor.

Otros más señalaron que el hecho de que el turismo vaya disminuyendo en estas fechas es normal, pero como ya no lo resentían tanto por las filas, y que como quiera estaban vendiendo, al ir disminuyendo has ventas ya no son las mismas, ahora hay que esperar paciententemente el fin de semana acompañado de la suerte para vender un poquito más, dijeron algunos.

Hasta quienes se dedican al boteo y las llamadas "marías" están resintiendo la baja de visitantes del lado americano, y que ya no se formen las largas filas que prevalecían casi toda la semana.

LIBRE. Las largas filas de vehículos prácticamente van a la baja como así se puede ver en la avenida principal licenciado Benito Juárez.