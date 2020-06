Disminuyen en 90% los aeroviajeros

Tampico, Tam.- A tres meses de la emergencia sanitaria se ha visto reducido el tránsito de aeroviajeros hasta en un 90 por ciento en el Aeropuerto Internacional de Tampico "Francisco Javier Mina".

Al realizar una visita a la terminal área, el alcalde de Tampico, Jesús Nader Nasrallah, aseguró que sólo la línea de Aeroméxico está operando con cuatro vuelos a la semana a la Ciudad de México y TAR a la Ciudad del Carmen.

Precisa que la semana entrante se prevé el regreso de operaciones de Viva Aerobus, con su corrida a la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

Señala que aún no se tiene fecha para que se restablezcan los buenos de TAR y Viva Aerobus a la Ciudad de Monterrey.

En tanto el vuelo internacional de United, el alcalde mencionó que aún no se tiene fecha de operación; esta línea tiene su corrida a la ciudad de Houston. "Hasta el día de hoy, todavía no, se va a restablecer... No lo han autorizado las autoridades de Salud de Estados Unidos y México".

Refiere que los vuelos que están operando sólo se permite a un 50 por ciento de su capacidad, ante las recomendaciones sanitarias.

Al hablar sobre la reapertura de los centros comerciales, el munícipe aclaró que aún no se tiene la indicación de la autoridad de Salud a nivel estado.

Lo anterior luego de que ha surgido el rumor a través de redes sociales de la apertura de los centros comerciales.