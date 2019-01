Disminuyen directoras en Hollywood

Los Ángeles, California

Solamente un 8 por ciento de las películas de Hollywood que más recaudaron en 2018 fueron dirigidas por mujeres, frente a un 11 por ciento el año previo, a pesar de los esfuerzos por promover la igualdad de género, mostró un estudio publicado el jueves.

El porcentaje se ha mantenido prácticamente sin cambios desde hace dos décadas, de acuerdo al estudio anual, que encontró una "representación insuficiente" de las mujeres en la industria.

"El estudio no proporciona evidencia de que la industria cinematográfica haya experimentado el profundo cambio previsto por tantos observadores durante el último año", dijo en un comunicado la autora Martha Lauzen, directora ejecutiva del Centro para el Estudio de las Mujeres en la TV y el Cine de la Universidad Estatal de San Diego.

El centro ha producido el informe "Celluloid Ceiling" por 21 años.

MÁS MUJERES

Denuncias de acoso sexual en Hollywood se hicieron públicas a fines de 2017, lo que provocó pedidos de que haya más mujeres en todos los niveles del negocio del entretenimiento.

Sin embargo, en 2018 las mujeres representaron solo el 8 por ciento de los directores de las 250 películas de Hollywood con mayor recaudación, debajo del 9 por ciento en 1998.

El porcentaje general de mujeres en roles detrás de cámaras aumentó a 20 por ciento desde 18 por ciento en 2017. El rol donde tuvieron mayor representación fue la producción, con un 26 por ciento del total, pero únicamente el 4 por ciento de los cineastas fueron mujeres.

"Es poco probable que esta subrepresentación sea remediada por los esfuerzos voluntarios de algunos individuos o un solo estudio", dijo Lauzen. "Sin un esfuerzo a gran escala montado por los principales actores, los estudios, las agencias, los gremios y las asociaciones, es poco probable que veamos un cambio significativo".

Las películas dirigidas por mujeres en 2018 incluyen A Wrinkle in Time de Ava DuVernay y Can You Forgive Me? de Marielle Heller.