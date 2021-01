Disminuyen accidentes en diciembre y enero

Tampico, Tam.- En los meses de diciembre y lo que va de este mes de enero han disminuido considerablemente los accidentes viales en el municipio a comparación del mes de noviembre del 2020 en donde el alza fue significativa.

El Secretario de Tránsito y Vialidad de Tampico, René Naranjo Sánchez, quien refirió que el pasado domingo se registraron seis colisiones de forma simultánea en la ciudad a causa de la pertinaz lluvia que se presentó.

Refiere que el alto número de accidentes viales que se dio en el mes de noviembre se atribuye a que se dio la apertura a la movilidad derivado de que el semáforo cambió de rojo a amarillo, "además hubo pago de aguinaldos, el Buen Fin, se dispararon a 16 ó 18 por día en noviembre y en diciembre bajaron a 5 ó 6 y en enero sólo dos o tres por día salvo ayer que fueron seis".

Menciona que los accidentes que se han registrado, los conductores responsables no se les ha encontrado en estado de ebriedad, sin embargo hubo un accidente en donde una camioneta impactó a un poste de Teléfonos de México y el conductor huyó dejando la unidad incrustada, lo que se presume que se encontraba bajo los efectos de las bebidas embriagantes.

"No quiero decir que no haya porque encontramos un vehículo que impactó un poste de Teléfonos de México y lo dejaron abandonado quizá hubo pero al conductor no lo encontramos".