Disminución de participación fue la causa de la ruptura: PT

Cd. Victoria, Tam.

La causa de la ruptura entre Morena y el Partido del Trabajo en el presente proceso local se debería a una disminución en el número de los distritos en los cuales irían coaligados, así como en la asignación de sólo tres de ellos para el PT, lo que para este segundo partido resultaría en condiciones inaceptables.

"Estuve cuatro días en la Ciudad de México buscando platicar con la dirigencia nacional del partido Morena porque no hay interlocutor viable aquí en el estado", mencionó el comisionado político nacional del PT, Arsenio Ortega Lozano, "en un principio habíamos acordado ir en 21 distritos pero ayer viernes a las 9 de la noche nos salen que nada más vamos en 11 y que nos dan 3 distritos".

El distrito que quedaría fuera de la coalición como se había planteado originalmente era el Distrito XVI mientras que en la propuesta de Morena los distritos VI (Reynosa), XVII (Mante) y XXII (Tampico) serían para el Partido del Trabajo, "tratamos de que se tomara conciencia pero no hubo diálogo simplemente cerraron puertas los señores, no quisieron entrar en algún análisis sobre la situación del partido y no aceptamos".

Ortega Lozano consideró que ese reparto de distritos resultaría contraproducente para el Partido del Trabajo debido a que al menos en los municipios de Reynosa y Tampico ocasionaría confusión entre los electores ya que varios distritos comparten la misma cabecera; a pesar de la situación aseguró que el PT cuenta con suficientes cuadros para contender en los 22 distritos.

La Comisión Ejecutiva Estatal del PT dará a conocer este domingo detalles de la situación tras la ruptura de la coalición ´Juntos haremos Historia en Tamaulipas´, cabe recordar que el pasado 5 de diciembre fue publicada la convocatoria para el proceso interno, el registro de aspirantes fue del 14 al 16 de enero pasado y del 20 de enero al 18 de febrero se realiza el proceso de precampañas, la elección de candidatos se realizará mediante Convención Electoral Nacional pasadas las precampañas.