Disipa ´Migra´ sueño a 5 mil tamaulipecos

Del total de deportaciones la mayoría, fueron de hombres, con un total de cuatro mil 479 casos, mientras que de mujeres fueron 266 las que regresaron al país al ser expulsados de los Estados Unidos.

En el tema migratorio aun con los más de cinco mil casos de tamaulipecos deportados, en la entidad, las cifras de traslado de personas que buscan llegar a los Estados Unidos o que les fue cortado su sueño al ser deportados es hasta 10 veces más de los originarios de esta tierra que van o son regresados de este país.

El fenómeno migratorio de los mexicanos en Estados Unidos se refleja con la deportación, ya que las personas originarias de estados con las mayores cifras de pobreza, son los que registran las cifras más altas en deportaciones.

Tal es el caso de estados como Oaxaca, Chiapas o Guerrero, donde por cada entidad son más de 24 mil los condicionales que las autoridades migratorias de los Estados Unidos regresan al país.

UN TESTIMONIO

Uno de los casos de tamaulipecos deportados es el de Rubén Hernández, quien durante cinco años trabajo y mando dinero a su familia en el municipio de González, pero el manejar un vehículo luego de tomar unas cervezas fue el motivo del fin de su sueño.

"Yo venía de una reunión con los compañeros del trabajo, pues de la nada me paró una patrulla, el oficial me dijo que por protocolo o algo así me tenia que hacer la prueba y pues dió positivo, de ahí ya no pude regresar a mi casa", expresó Rubén.