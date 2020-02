Disfrutó Laura Dern su camino al Óscar

CIUDAD DE MÉXICO.

Leyó el guión de Historia de un Matrimonio y Laura Dern quedó encantada. De ahí, conversó con el director y creador de la historia, Noah Baumbach, y aceptó de inmediato su papel de abogada; participó en el rodaje con Scarlett Johansson y Adam Driver y se volvieron camaradas; estrenaron el filme y su interpretación cosechó elogios; la celebraron, la reconocieron y ganó todos los premios enrachada.

En la víspera de su cumpleaños 53, la californiana obtuvo su primer Óscar, como Actriz de Reparto por su personificación de la abogada Nora Fanshaw, y con él cerró la temporada de galardones, que incluyó el Globo de Oro, el BAFTA y el SAG.

"Fue una experiencia inesperada y muy gozosa. ¡Claro que tener los premios es fabuloso!, pero me divirtió tanto lo que sucedió en las alfombras rojas, en las cenas, los reencuentros con amigos y conocer a otros directores maravillosos. "Fue un viaje muy placentero en el que entendí que no sólo es el reconocimiento, sino el agasajo por encontrarte con gente valiosísima, como tus compañeros de trabajo y otros colegas. Es festejar que podemos seguir haciendo cine", comentó Dern, en exclusiva. Y desde la presentación de la película, que se estrenó en Netflix y en el Festival de Venecia, hasta las ciudades donde hizo promoción, como Nueva York, Londres y Los Ángeles, la hija de los actores Bruce Dern y Diane Ladd sintió una conexión muy particular por el personaje que hizo. "Hubo gente que se lo tomó muy a pecho y me reclamó que fuera tan dura y tan descortés, incluso tan ruda. Sinceramente, fue un gran halago, porque si bien me sorprendió, fue una señal de que les gustó lo que hice". Sus papás, aseguró, fueron los más felices porque recibió el Óscar tal como los pronósticos lo habían vaticinado. "Mi mamá dice que es como si lo hubiera ganado ella. Le digo 'OK, mamá, pero el premio me lo llevo a casa'. Estaba muy conmovida cuando lo recibí, ella fue mi acompañante y está que no cabe de contenta", explicó Dern, cuyos padres también han sido candidatos a varios premios de la Academia. Conocida por su trabajo en producciones como Jurassic Park, Big Little Lies y Twin Peaks, la actriz agradeció que en el gremio digan que es una de las personas más queridas por sus compañeros. "Me lo han dicho últimamente, y supongo que es porque aprecio a todos, los adoro. Como no soy de chismes ni de conflictos, puede que esa sea la razón para sentirme tan querida".

Laura Dern basó su personaje en la abogada de las celebridades Laura Wasser, quien, curiosamente, arregló tanto su divorcio (del músico Ben Harper) como el de su compañera en Historia de un Matrimonio, Scarlett Johansson (de Ryan Reynolds). "La conozco muy bien y fue realmente inspiradora. Es una mujer conocedora y muy fuerte", apuntó Dern. Wasser, quien es conocida por sus asesorías online y porque cobra más de mil 500 dólares por hora, ha colaborado con Angelina Jolie, Kim Kardashian, Gwyneth Paltrow, Ashton Kutcher y Antonio Banderas.