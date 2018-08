Disfrutarán niños del parque Katrina, que será remodelado con apoyo de Walt Disney

Mission, TX.

Las instalaciones del parque infantil Katrina serán remodeladas y ampliadas gracias a un apoyo de la compañía Walt Disney.

El parque recibió un subsidio de 30 mil dólares del programa Meet Me at the Park de The Walt Disney Company en apoyo de la National Recreation and Park Association (NRPA) con el objetivo combinado de proporcionar a un millón de niños y familias un mayor acceso al juego y el esparcimiento.

"Nuestra propuesta compitió contra otros de todo el país y se consideró uno de los proyectos más innovadores e impactantes, que fue el criterio para otorgar el financiamiento", dijo el Comisionado del Precinto 3, Joe M. Flores.

