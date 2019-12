Disfrutar y cuidarse

Ya llegó la temporada navideña y con ella la comilona: Pavo, bacalao, romeritos... Y antes que la critiquen o ataquen, Bárbara de Regil aclara que no es quien para decirle a la gente qué comer y qué no.

No obstante, la actriz sugiere hacer un equilibrio y no descuidar tanto la alimentación.

EQUILIBRIO

"Hay que disfrutar la vida también, soy de esa idea. No hay que descuidar lo rico de la vida. No hay cinco tips (para cuidarse), lo único que digo es: ´haz un balance´. Si ya sabes que el jueves tienes una cena navideña, lunes, martes y miércoles cuídate.

"Si comes todos los días mal, en enero llegas rodando a la oficina. Si el sábado y el martes tengo una cena navideña, los demás días me cuido, pero el sábado y el martes no me quieres ver comer, sí me siento y gozo de la vida", aseguró.

BLANCO DE JUICIOS

Lo explica porque ya este 2019 le tocó ser blanco de constantes juicios en redes sociales, que se desataron desde que publicara un video donde aseguraba que quienes comían tacos fritos y tomaban alcohol no se tenían amor propio y se estaban autodestruyendo.

A partir de ese momento, la protagonista de Rosario Tijeras ha sido criticada por los comentarios que hace o por sus opiniones.

"Si algún día me equivoco al decir una palabra, cantando el himno nacional o haciendo lo que sea, soy un ser humano, todos nos equivocamos. Me imagino que quien se burla de alguien que se equivoca es un ser humano que nació perfecto.

"Es sacudirte (los señalamientos). La gente que critica, estoy segura no tiene éxito en su vida, porque quien lo tiene, no tiene tiempo de hacer un meme ni de criticar", agregó.

DESPIDE PERSONAJE

Este año, la actriz se despidió del personaje que tanta popularidad le dio, tras finalizar la tercera temporada del proyecto.

El 2020 lo comenzará con una gira de sus clases de ejercicio motivacionales, el estreno de un par de películas y, a mediados de año, comenzará la grabación de otra serie para televisión. Pero lo más importante, sostiene, es su familia.

"Trato de hacer un gran trabajo de cuando estoy, darle a mi hija tiempo de calidad y convivir con ella, hacerla feliz y que se sienta amada. Trato de hacer un balance en mi vida y no saturarme.

"No puedo dejar a mi hija, tampoco puedo dejar mi casa, mis cosas, no me puedo dejar a mí", señaló De Regil.

ES INSPIRACIÓN DE MUCHOS

Pese a los dichos y críticas, la originaria de la Ciudad de México celebra ser inspiración para hombres y mujeres que han decidido tener una mejor calidad de vida y alimentación.

Porque dice que no se engancha en las cosas del pasado sino que es una persona que trata de ser mejor cada día.

"Hay que florecer, que todos en algún momento la pasamos mal, yo la pasé. Y hoy me siento bien porque todos los días aprendo algo nuevo, estoy dispuesta a florecer y crecer más.

"Cada cosa que pasa me hace ver qué aprender, qué saco, por qué es bueno o no, y todos aprendemos en algún momento", dijo.