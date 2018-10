Disfrutan su trabajo

Ciudad de México

Mía y Nina Rubín Legarreta tienen muy claro que a su edad sólo tienen un trabajo: estudiar y seguir siendo niñas, lo demás, como actuar y hacer doblaje en películas, eso es sólo un hobby.

Las hijas de Andrea Legarreta y Erik Rubín iniciaron su carrera artística de manera formal actuando hace tres años en el musical "Anita, la huerfanita".

Desde entonces las pequeñas han protagonizado diversos comerciales televisivos, han hecho doblajes en filmes animados y en el caso de Mía hasta fue este año parte de la comedia romántica "Recuperando a mi ex".

PRESTAN VOCES

Ahora las dos niñas participan en el show de Disney Junior "Fancy Nancy Clancy" en el cual prestan sus voces a las protagonistas de esta historia.

En entrevista Nina y Mía confesaron que estar en un set o tras un micrófono no es algo que padezcan, mucho menos se sienten obligadas a hacerlo por tener a papás que son celebridades. Las niñas aseguran que lo hacen porque se divierten y que de ninguna manera harían algo que las obligarán a hacer.

"La razón por la que los hacemos es porque nos gusta, hay niños de nuestra edad que en su tiempo libre van a natación, ballet, ajedrez o alguna otra actividad, pues en nuestro caso a nosotros nos gusta estar en un set de grabación o en una sala de doblaje, los disfrutamos y nunca nos obligaría nadie a hacer algo que no queremos", detalló Nina.

Esta conciencia que tienen las niñas les ha permitido no sólo tomar decisiones profesionalmente, también saber decir no ante cosas que consideran no son propias de su edad.

Mia aseguró que aunque conoce a niñas y niños con sus mismo años que ya fuman y beben alcohol, eso es algo que ella desaprueba, ya que afirma que las personas de su edad no deben hacerlo.

"Conozco a niños y niñas de mi edad que ya empezaron a fumar o beber alcohol y no así de un copita, sino tomar alcohol para mí eso no está bien ya que a esta edad aún estamos pequeños para hacer esas cosas de adulto", explicó.

Mía señaló que a ella hasta el momento no le llama la atención hacerlo y agradece que sus padres siempre estén cerca de ella para aconsejarla.

"Gracias a Dios a mí nunca nadie me ha ofrecido cigarros ni alcohol ni nada, hemos crecido en un ambiente familiar y mi mamá y papá siempre nos hablan sobre las consecuencias de hacer esas cosas", dijo.

"Nuestros padres nos han enseñado que debemos de vivir todas nuestras etapas y ahora mi hermana y yo seguimos siendo niñas. Por eso aunque haces doblaje y actuación, no dejamos la escuela, queremos seguir teniendo una vida normal", añadió.

Esa es una de las razones por las que las pequeñas trabajan en proyectos enfocados en los niños, como "Fancy Nancy Clancy", la cual sigue las aventuras de la pequeña Nancy, una niña de seis años a quien le fascina todo lo fancy (elegante). La serie se estrena el 22 de octubre a las 9:30 horas por Disney Junior.