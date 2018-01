Disfruta su último embarazo

Ciudad de México

Inés Gómez Mont sabe que este es su último embarazo. La conductora dice que con María, nombre que llevará su bebé, está disfrutando a cada momento.

“Estoy más relajada, puedo presumir que me ha ido muy bien, además del hambre que me da, porque me da mucha hambre y me he portado muy mal, tengo que reconocer, me estoy relajando, como sé que es mi último embarazo, lo quiero agarrar con mucha tranquilidad y suavidad, me estoy apapachando con los antojos. A veces se me olvida que estoy embarazada”, dijo.

UNA BENDICIÓN

La conductora confesó que sus doctores veían difícil que pudiera embarazarse tras su operación en la cabeza para quitar un tumor. Sin embargo, para ellos y para la familia fue una bendición la llegada del integrante número siete de sus hijos.

“Es niña, la pedimos tanto, la verdad es que con que venga con salud, lo demás no importa tanto. La verdad es que es una niña muy deseada, va a ser toda una princesa, todos los integrantes de la familia queríamos niña, para balancear un poco el sexo masculino en mi casa”, expresó.