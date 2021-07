Disfruta su momento

PERSONAJE COMPLICADO

"Es un personaje complicado en algunos aspectos, lo que lo hace a la vez distinto a lo que he hecho y eso me tiene feliz, aparte estoy rodeado de gente exitosa y bueno, está ese ingrediente especial de la parte de los caballos, que me encantan, pero yo me caí en otra novela y les agarré mucho temor.

"Entonces, como que las escenas de caballo me han costado como no tienes una idea, yo antes no podía subir a un caballo, hasta ahora estoy rompiendo ese miedo, superé esa inseguridad", platicó el famoso.

Fue en 2010 cuando José Ron sufrió una caída de un equino mientras grababa escenas de la telenovela Cuando me Enamoro. En aquella ocasión perdió el control y soltó rienda", añadió.

La Desalmada inició transmisiones el 5 de julio, a las 21:30 por las Estrellas.

LA MÚSICA SU PASIÓN

Una vez que concluya este proyecto televisivo, Ron y los músicos de su banda de rock pop, Koktel, le darán seguimiento a sus planes, que incluyen presentaciones en vivo.

"En cuanto termine de grabar la novela me clavo de nuevo en la banda, porque ya queremos tocar en México, queremos tocar de planta todos los viernes o sábados en algún bar, estar presentes de manera constante para que la gente nos conozca.

"La idea es también hacer presentaciones fuera de México, por lo pronto tenemos una fecha confirmada, pero no recuerdo si es en octubre o noviembre", adelantó el también músico de 39 años, quien dentro de la agrupación ejecuta la batería.