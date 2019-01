Disfruta su libertad

"Hay una forma muy diferente de pensar si eres empleado o si eres emprendedor. Todo el que quiera salir adelante y emprender, crear su propio negocio o estar en una empresa, este es un taller que le conviene". Marco Antonio Regil, conductor.

Ciudad de México.

No puede decir que es millonario porque no lo es, lo que sí aseguró Marco Antonio Regil es que puede vivir sin aparecer en televisión, que trabaja cuando quiere y en el proyecto que quiere porque encontró la fórmula de disfrutar una estabilidad financiera.

Desde hace 15 años el conductor ofrece conferencias y/o talleres sobre el éxito, como el que ofreció el pasado sábado en el Auditorio Río 70 denominado "7 Secretos para Crear tu Libertad Financiera".

El taller con duración de tres horas, va dirigido a hombres y mujeres, profesionistas o amas de casa, que deseen empoderarse y emprender con éxito sus propios proyectos.

ÉL ELIGE

"Llevo muchos años trabajando en televisión, pero en los proyectos que quiero y cuando quiero, ha habido ocasiones que me he despegado muchos años de la tele porque ya no necesito trabajar en ella, no soy millonario, pero puedo vivir sin hacer televisión porque ahorita tengo otras fuentes de ingresos", explicó.

Hace más de 10 años, recordó, renunció a su exclusividad en Televisa porque quería tener la libertad de trabajar donde quisiera.

SIN CONDUCIR

Esa decisión lo llevó por buen puerto porque le ha permitido desarrollarse en proyectos que no tienen nada que ver con la conducción.

"Yo tenía un contrato de exclusividad en Televisa hace muchos años y llegó un punto que dije que ya no la quería, fue cuando empecé con mis conferencias, hace como 15 años. Yo decidí no renovar mi contrato de exclusividad no porque me fuera a ir a otra parte, sino porque quería ser libre, no quería yo que me dieran un sueldo fijo para poder elegir qué proyectos hacer y qué no hacer.

"Porque si recibía un sueldo fijo, tenía yo la obligación de hacer programas, me desconecté de esa fórmula, empecé a invertir en otros negocios, a crear mis propios proyectos y a dar mis conferencias".

SU SECRETO

El taller los "7 Secretos para Crear tu Libertad Financiera", explicó Regil, es de filosofía empresarial y no de finanzas ni de economía, sino de una forma de pensar.