Disfruta su gran amor

Ciudad de México.

El gran amor de Maki Soler está de nuevo en su vida ahora que ha regresado a la televisión como parte del programa "La hora Hola" en donde fue invitada mientras la titular, Natasha Cheij, se preparaba para recibir a su bebé.

La argentina recuerda que fue hace alrededor de veinte años que empezó como conductora de "Telehit" para luego incursionar en las telenovelas. Tras casarse con Juan Soler se enfocó en su familia. "Me retiré un poco de lo que es la actuación para dedicarme a mi familia y quería regresar, me parecía ideal. Es mi gran amor la conducción porque me permite ser yo; en la actuación tienes un personaje, la conducción te permite estar en contacto con la gente".

EN HOLA TV

Maki es madre de dos hijas, Mía y Azul, quienes están contentas de verla trabajando y siendo independiente. La actriz comparte cómo ha sido estar en el programa de "Hola Tv" ahora que su vida es otra.

"Es muy diferente trabajar cuando eres soltera o cuando no tienes hijos y ahora es trabajar con la responsabilidad de que tus hijas están esperando en la casa, tienes que cumplir con las obligaciones de mamá pero creo que las mujeres que tenemos la posibilidad de poder trabajar en lo que nos gusta es muy lindo porque te completa como persona y te hace más feliz", expresó.

FELIZ TRABAJANDO

"Uno siempre tiene que buscar su felicidad, no hay una regla, si quieres quedarte en tu casa y puedes hacerlo qué padre y si te hace feliz ir a trabajar también".

La argentina comenta que está consciente de que nada es para siempre y la vida cambia, todo es cuestión de adaptarse a cada etapa y disfrutarla. "Algo que he aprendido con los años es que a veces tú estás en el peor momento y tienes mil problemas pero hay un ejercicio muy bueno que es enfocarse en lo bueno. Por más mínimo que sea".

A unos meses de que saliera la noticia de su separación de Juan Soler, luego de 15 años de matrimonio, la conductora comparte que el proceso en el que se encuentran todavía no es definitivo y siempre seguirán siendo una familia. "El tiempo dirá qué es lo que va a pasar, todavía no se puede hablar de nada, si digo algo estaría mintiendo", comenta.

"Hablo lo que tengo que hablar con la verdad, el amor y cariño y es algo que se quedará dentro de la casa y de la familia por ahora. Cuando pueda hablar más del tema lo contaré. Ya no tengo mucho decir, me quiero dar una pausa porque es el cuento de nunca acabar".

Maki explica que por momentos estuvo abrumada por la prensa sobre todo porque Juan Soler es una figura importante. "Todo el mundo quiere saber pero ya pasamos esa etapa por suerte".

Sus hijas, todo un estuche de monerías. La conductora comparte que sus hijas ya tienen ciertos gustos definidos que no precisamente están ligados al medio del espectáculo. Su hija mayor, Mía, está interesada por temas más sociales mientras que Azul podría ser youtuber.

